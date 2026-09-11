Детский самокат Полесье (с наклейкой V1) красный арт.# 0072-V1(К)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Самокаты детские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%2 260 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511309
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Самокаты детские
Вид
кикборд
Высота рулевой стойки
70-78 см
Диаметр колес, мм
78/118 мм
Дополнительно
светящиеся колеса
Класс подшипника
ABEC 9
Количество колес
трехколесный
Максимальная нагрузка
50
Материал
металл/пластк/резина
Материал колес
полиуретан
Размер деки
14x55 см
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
3+
Рулевое направление
наклонное
Светящиеся элементы
да
Страна производства
Беларусь
Тип тормоза
ножной
Цвет
красный
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х30х15
Вес, кг.
2.5
Описание товара Детский самокат Полесье (с наклейкой V1) красный арт.# 0072-V1(К)
Самокат от фабрики Полесье станет замечательным средством передвижения для любого малыша. Самокат предназначен для деток от 3-х лет. Выдерживает вес в 50 кг. Размеры в собранном виде - 570х257х790 мм. Самокат имеет подсветку колёс, оснащён ножным тормозом. Руль можно регулировать, это обеспечит малышу максимально комфортное катание. Изготовлен самокат из высококачественных материалов, имеет яркую расцветку, а также красочную наклейку на платформе. Представлен в разных цветах: голубом, синем, фиолетовом, малиновом, красном, красно-чёрном и зелёном. Прогулки с таким самокатом станут гораздо веселее!
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Бренд
Тип товара
Самокаты детские
Вид
кикборд
Высота рулевой стойки
70-78 см
Диаметр колес, мм
78/118 мм
Дополнительно
светящиеся колеса
Класс подшипника
ABEC 9
Количество колес
трехколесный
Максимальная нагрузка
50
Материал
металл/пластк/резина
Материал колес
полиуретан
Размер деки
14x55 см
Развернуть
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
3+
Рулевое направление
наклонное
Светящиеся элементы
да
Страна производства
Беларусь
Тип тормоза
ножной
Цвет
красный
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Самокат от фабрики Полесье станет замечательным средством передвижения для любого малыша. Самокат предназначен для деток от 3-х лет. Выдерживает вес в 50 кг. Размеры в собранном виде - 570х257х790 мм. Самокат имеет подсветку колёс, оснащён ножным тормозом. Руль можно регулировать, это обеспечит малышу максимально комфортное катание. Изготовлен самокат из высококачественных материалов, имеет яркую расцветку, а также красочную наклейку на платформе. Представлен в разных цветах: голубом, синем, фиолетовом, малиновом, красном, красно-чёрном и зелёном. Прогулки с таким самокатом станут гораздо веселее!
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Детский самокат Полесье (с наклейкой V1) красный арт.# 0072-V1(К) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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