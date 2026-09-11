Детский самокат Полесье со складной ручкой красно-чёрный
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Характеристики
Тип товара
Самокаты детские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%2 210 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527746
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Самокаты детские
Вид
городской
Высота рулевой стойки
70-74-78 см
Класс подшипника
ABEC 9
Количество колес
3
Максимальная нагрузка
50
Материал
пластик, металл
Материал колес
полиуретан
Размер деки
55x14 см
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Рулевое направление
наклонное
Складной
да
Страна производства
Беларусь
Тип тормоза
ножной
Цвет
красный, черный
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х20х10
Вес, г.
800
Описание товара Детский самокат Полесье со складной ручкой красно-чёрный
Самокат от фабрики Полесье станет замечательным средством передвижения для любого малыша. Самокат предназначен для деток от 3-х лет. Выдерживает вес в 50 кг. Размеры в собранном виде 565х250х750 мм. Самокат имеет подсветку колёс, оснащён ножным тормозом. Руль можно регулировать, это обеспечит малышу максимально комфортное катание. Изготовлен самокат из высококачественных материалов, имеет яркую расцветку. Ручка складывается. Прогулки с таким самокатом станут гораздо веселее!
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Бренд
Тип товара
Самокаты детские
Вид
городской
Высота рулевой стойки
70-74-78 см
Класс подшипника
ABEC 9
Количество колес
3
Максимальная нагрузка
50
Материал
пластик, металл
Материал колес
полиуретан
Размер деки
55x14 см
Регулировка высоты руля
да
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
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Рулевое направление
наклонное
Складной
да
Страна производства
Беларусь
Тип тормоза
ножной
Цвет
красный, черный
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Самокат от фабрики Полесье станет замечательным средством передвижения для любого малыша. Самокат предназначен для деток от 3-х лет. Выдерживает вес в 50 кг. Размеры в собранном виде 565х250х750 мм. Самокат имеет подсветку колёс, оснащён ножным тормозом. Руль можно регулировать, это обеспечит малышу максимально комфортное катание. Изготовлен самокат из высококачественных материалов, имеет яркую расцветку. Ручка складывается. Прогулки с таким самокатом станут гораздо веселее!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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