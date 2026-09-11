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Скейтборд с принтом в ассортименте (6 видов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Скейтборд с принтом в ассортименте (6 видов)

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Скейтборд с принтом в ассортименте (6 видов)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Самокаты детские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 550 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527620
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Самокаты детские
Вид
скейтборд
Количество колес
4
Материал
пластик, металл
Материал колес
полиуретан
Рекомендуемый возраст
от 7 лет
Страна производства
Китай
Цвет
принт
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х15х12
Вес, кг.
1.28

Описание товара Скейтборд с принтом в ассортименте (6 видов)

Скейтборд данной модели подойдет как новичкам и любителям с базовыми навыками катания, так и продвинутым пользователям. Прочный круизер с оригинальным дизайном и граффити принтом подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Катание на пенни борде укрепляет мышцы ног и развивает гибкость, физическую выносливость. улучшает общее состояние здоровья. Кроме того это отличный вид активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.



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Отзывы о товаре Скейтборд с принтом в ассортименте (6 видов)




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Самокаты детские
Вид
скейтборд
Количество колес
4
Материал
пластик, металл
Материал колес
полиуретан
Рекомендуемый возраст
от 7 лет
Страна производства
Китай
Цвет
принт
Возраст
детская
Страна производитель
Китай
Описание
Скейтборд данной модели подойдет как новичкам и любителям с базовыми навыками катания, так и продвинутым пользователям. Прочный круизер с оригинальным дизайном и граффити принтом подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Катание на пенни борде укрепляет мышцы ног и развивает гибкость, физическую выносливость. улучшает общее состояние здоровья. Кроме того это отличный вид активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Внимание! Товар представлен в нескольких видах, без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.


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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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