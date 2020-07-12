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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-18Л-2К (72/14/9)

(3)
Артикул: 51032
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-18Л-2К (72/14/9)
4 390 руб. 

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Артикул: 51032
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт18
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент28 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона0.8 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг2.1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-18Л-2К. Вес - 2.1 кг. Макс.крутящий момент - 28 Н*м. Диаметр патрона - 0.8 - 10 мм.


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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12.07.2020
Достоинства:
1.Цена
2.Мощность
3.Удобство
4.Кейс на застежках
5.Фонарик
6.Срок поставки
7.Возможность проверки
8.2 заряженных аккумулятора

Недостатки:
1. Немного пахнет пластиком

Комментарий:
Приобрел данный инструмент по скидке за 3530р + были списаны бонусы(КетКоины).
Оператор пообещал, что привезут через 5 дней, по факту пришло СМС уже на следующий, чему был приятно удивлен.
Придя в магазин, продавец сразу предложил выполнить проверку, что тоже приятно удивило.
Инструмент покупал для дома, уже немного использовал в повседневных целях и оказался полностью им удовлетворен, в руке лежит удобно, мощность высокая, подсветка работает когда нажимаешь кнопку работы.
Аккумуляторы еще не заряжал, но, учитывая, что пришли они полностью заряженные - думаю не разочаруюсь.
Итог-покупать или нет? Однозначно да, рекомендую.


10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Литий-ионные батареи, мощность

Недостатки:
Патрон слабенький, для дома пойдёт. Для шурупов самое то. Для дрели возьмёт — только мелкие отверстия, крупные прокручивается

Комментарий:
Хороший шуруповерт. Если нужна дрель — берите дрель с проводом, эта модель в основном для шурупов. Работает исправно, нареканий нет. Кстати не путайте такую же модель 2015 года, они различаются


10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
лёгкий,компактный

Недостатки:
при небольшом усилие срабатывает защита

Комментарий:
в целом Шуриком доволен

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-18Л-2К (72/14/9) - данный товар вы можете купить по цене по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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