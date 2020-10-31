Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + R60 (0601072301)

Артикул: 38334
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
17 840 руб. 
Купить
+ 380 КэтКоинов
Артикул: 38334
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBosch
Тип товараДальномер

Дальномер BOSCH GLM 80 + РЕЙКА R60

BOSCH GLM 80 – лазерный дальномер с функцией уклономера. Подходит для измерения расстояний (дальность действия до 80 м) и угла наклона плоскости. В наборе с инструментом идет рейка-пузырьковый уровень R60. Ее можно использовать вместе с дальномером (для точной фиксации угла наклона) или как самостоятельный прибор.

Преимущества модели:

• При расположении под углом 0 и 90о (в режиме уклономера) раздается звуковой сигнал – это упрощает работу с ровными поверхностями; • Таймер позволяет надежно зафиксировать дальномер прежде, чем начнется замер – для получения точных данных; • Последние 20 измерений сохраняются автоматически – это обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации; • Автоматическое отключение дальномера при бездействии в течение 5 минут – для экономии заряда аккумулятора; • Подсветка дисплея позволяет работать в слабо освещенных помещениях; • При повороте прибора в вертикальное или горизонтальное положение дисплей автоматически поворачивается.

В комплекте:

• аккумулятор (LiION 1,25Ач); • защитный чехол; • зарядное устройство; • рейка R60.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Лазерный дальномер Bosch GLM 80 + R60 (0601072301) – стоимость товара 17840 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...