Top.Mail.Ru
Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 - фото 1
Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 - фото 2
Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 - фото 1
  • Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 - фото 2
  • Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб. 
Начислим 101 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 340889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959
6 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Дальномер
Функция Пифагора
да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
180

Описание товара Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959

Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Дальномер
Функция Пифагора
да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...