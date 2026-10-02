Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб.
В наличии
Код товара: 340889
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Функция Пифагора
да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
180
Описание товара Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959
Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
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Бренд
Тип товара
Дальномер
Функция Пифагора
да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Дальномер лазерный Stayer ProControl 34959 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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