Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)
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Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб.
В наличии
Код товара: 695514
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8 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
12.2
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
122х50х26
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.5-100
Длина волны, нм
532
Длина, м
5
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
нет
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Функция сложения/вычитания
да
Ширина, см
2.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
180
Описание товара Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)
Лазерный дальномер Зубр ДЛ-100 Профессионал 34923 предназначен для простых и быстрых измерений расстояния. Поддерживает функции сложения/вычитания, вычисления площади, длины и объема, трекинга, Пифагора.
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Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
12.2
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
122х50х26
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.5-100
Длина волны, нм
532
Длина, м
5
Развернуть
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
нет
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Функция сложения/вычитания
да
Ширина, см
2.6
Страна производитель
Китай
Лазерный дальномер Зубр ДЛ-100 Профессионал 34923 предназначен для простых и быстрых измерений расстояния. Поддерживает функции сложения/вычитания, вычисления площади, длины и объема, трекинга, Пифагора.
Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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