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Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)

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Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695514
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)
8 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
12.2
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
122х50х26
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.5-100
Длина волны, нм
532
Длина, м
5
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
нет
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Функция сложения/вычитания
да
Ширина, см
2.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
180

Описание товара Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)

Лазерный дальномер Зубр ДЛ-100 Профессионал 34923 предназначен для простых и быстрых измерений расстояния. Поддерживает функции сложения/вычитания, вычисления площади, длины и объема, трекинга, Пифагора.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
нет
Встроенный прицел
нет
Высота, см
12.2
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
122х50х26
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.5-100
Длина волны, нм
532
Длина, м
5
Развернуть
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
нет
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Функция сложения/вычитания
да
Ширина, см
2.6
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер Зубр ДЛ-100 Профессионал 34923 предназначен для простых и быстрых измерений расстояния. Поддерживает функции сложения/вычитания, вычисления площади, длины и объема, трекинга, Пифагора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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