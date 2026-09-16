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Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150

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Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 1
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 2
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 3
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 4
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 5
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 6
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 1
  • Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 2
  • Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 3
  • Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 4
  • Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 5
  • Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 6
  • Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 880 руб. 
Начислим 1178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150
19 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Bluetooth
да
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
163 х 64 х 31 мм
Дальность измерения с/без отражателем, м
150
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Непрерывное измерение
да
Погрешность, мм
1
Функция Пифагора
да
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х5
Вес, г.
216

Описание товара Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150

Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 – лазерный дальномер профессиональной серии с непревзойденным диапазоном работы на улице и уникальными функциями Point-to-Point, AreaCam. Интеллектуальная технология Area CAM дальномера Vector 150 позволяет вычислять габариты и площадь объекта по фото. Для получения точных вычислений, дальномер должен раполагаться под прямым углом к объекту. Поверхность объекта должна располагаться в единой плоскости без уступов и перепадов поверхности. Лазерный луч направляется в центр измеряемого объекта. Возможна точная настройка курсоров в соответствии с габаритами объекта, даже на статичном фото после проведенного замера. Функция Point-to-Point (P2P), позволяет измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается, благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.).

Отзывы о товаре Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Bluetooth
да
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
163 х 64 х 31 мм
Дальность измерения с/без отражателем, м
150
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Непрерывное измерение
да
Погрешность, мм
1
Функция Пифагора
да
Развернуть
Функция сложение/вычитание
Да
Тип прибора
Лазерный
Функция памяти
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 – лазерный дальномер профессиональной серии с непревзойденным диапазоном работы на улице и уникальными функциями Point-to-Point, AreaCam. Интеллектуальная технология Area CAM дальномера Vector 150 позволяет вычислять габариты и площадь объекта по фото. Для получения точных вычислений, дальномер должен раполагаться под прямым углом к объекту. Поверхность объекта должна располагаться в единой плоскости без уступов и перепадов поверхности. Лазерный луч направляется в центр измеряемого объекта. Возможна точная настройка курсоров в соответствии с габаритами объекта, даже на статичном фото после проведенного замера. Функция Point-to-Point (P2P), позволяет измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается, благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный дальномер CONDTROL Vector 150 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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