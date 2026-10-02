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Дальномер лазерный Stayer LDM-40 34956 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Stayer LDM-40 34956

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Дальномер лазерный Stayer LDM-40 34956
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 340903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Stayer LDM-40 34956
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
Да
Вычисление площади
да
Габариты, мм
150х90х35
Дальность измерения с/без отражателем, м
0.05-40
Длина волны, нм
620-690
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х4
Вес, г.
120

Описание товара Дальномер лазерный Stayer LDM-40 34956

Компактный лазерный дальномер это высокоточный прибор для быстрого и простого измерения линейных расстояний, площадей и объёмов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надёжность полученных данных. Для измерения линейных расстояний, площадей и объёмов, применяется при выполнении строительных работ.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Stayer LDM-40 34956




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
Да
Вычисление площади
да
Габариты, мм
150х90х35
Дальность измерения с/без отражателем, м
0.05-40
Длина волны, нм
620-690
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Развернуть
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
нет
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный лазерный дальномер это высокоточный прибор для быстрого и простого измерения линейных расстояний, площадей и объёмов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надёжность полученных данных. Для измерения линейных расстояний, площадей и объёмов, применяется при выполнении строительных работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный Stayer LDM-40 34956 - стоимость товара 2240 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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