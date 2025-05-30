Дальномер лазерный Condtrol Smart 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%2 980 руб. 3 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 346584
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
105х47х27
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-40
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х4
Вес, г.
200
Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Smart 40
CONDTROL SMART 40 – лазерная рулетка, обладающая ударопрочным корпусом и оптикой нового поколения, благодаря которой можно работать в любых условиях освещения. CONDTROL SMART 40 позволяет проводить замеры как на улице, так и в помещениях на расстоянии до 40 м.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитДальномер лазерный Stayer LDM-60 34957_z01
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитЛазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, д...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитДальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-30 34927
-
В наличииЦена 4 320 руб.1080 руб. в СплитДальномер лазерный Kraftool LD-40 34763
-
В наличииЦена 4 540 руб.1135 руб. в СплитДальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925
-
В наличииЦена 5 960 руб. 6 960 руб.1490 руб. в СплитДальномер лазерный Condtrol Vector 80
-
В наличииЦена 6 280 руб.1570 руб. в СплитДальномер лазерный Stayer ProControl 34959
-
В наличииЦена 6 430 руб.1608 руб. в СплитДальномер лазерный KRAFTOOL Laser-Kraft, 5 см - 70 м, (34760)
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитДальномер лазерный ЗУБР ДЛ-100, Профессионал (34923)
-
В наличии БесплатноЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитДальномер лазерный Kraftool LD-100 34765
-
В наличии БесплатноЦена 9 540 руб. 16 220 руб.2385 руб. в СплитДальномер лазерный Kraftool LD-150 34767
-
В наличииЦена 14 910 руб.3728 руб. в СплитДальномер лазерный CONDTROL Vector 1500
Бренд
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
105х47х27
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-40
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Развернуть
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
нет
Страна производитель
Китай
CONDTROL SMART 40 – лазерная рулетка, обладающая ударопрочным корпусом и оптикой нового поколения, благодаря которой можно работать в любых условиях освещения. CONDTROL SMART 40 позволяет проводить замеры как на улице, так и в помещениях на расстоянии до 40 м.
Достоинства:
Комментарий:
Классная штука. До этого у меня был дальномер Leica Disto которую купил в 2004 году за 650 евро. Этот дальномер в четыре раза меньше в 30 раз дешевле, и функционал лучше. Понимаю за 21 год технологии шагнули, тем не менее Китай рулит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший экран удобно держать в руке хороший бонус в качестве угломера довольно точный не у всех за эту стоимость он есть....товар на 5
Достоинства:
Комментарий:
Полезная штуковина. Дальномер и уровень в одном флаконе... Кладёшь на поверхность, показывает уклон с точностью до десятых долей градуса. Был приятно удивлён...) Доволен покупкой...)
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление,работает хорошо,погрешность мизерная.мне аппарат очень понравился и размеры аппарата хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упакован только в свою коробку. Всё целое, включала, работает. Заказала на подарок, чуть позже подарю и добавлю отзыв с видео. Пока всё хорошо, соответствует описанию. Правда благодарю за проделанную работу! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Рулетка исполнена внешне очень качественно, функционально. Теперь только время. А в целом очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, лёгкий, много функций. Ремешок в комплекте - зря, прицепить нереально, уходит куда-то внутрь, а разбирать все, ради ремешка...
Достоинства:
Комментарий:
градусы +- 2. расстояния не мерял. Надо инструкцию почитать...
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рулетка, все функции работают исправно, простой и понятный в использование, в солнечную погоду тоже мериет только не видно луча и тяжело прицел рваться для замера, но замеряет при этом все правильно что на улице что дома
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает исправно. Я доволен. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный девайс. Сложноват, надо часто пользоваться, чтобы запомнить многочисленные возможности.
Достоинства:
Комментарий:
не плохая и нужная вещь. когда некому рулетку подержать.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор, все измерения работают. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет свои функции с запасом. Электронный уровень очень удобен и необходим. С другими не сравнивал.
Достоинства:
Комментарий:
проверял всё работает,не плохо
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился, измерения с точностью до 1мм, использую для измерения пролетов, при сварочных работах,всё измерения в пределах от 0,5 до 6м
Достоинства:
Комментарий:
Дальномер хорошее качество, штука классная рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
брала мужу на подарок. Муж доволен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор. Мужу очень понравился подарок. Делаем ремонт. пользуемся часто.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший приборчик, мужу понравился. Работать удобно..
Достоинства:
Комментарий:
Топ. Все работает практически без погрешности. Уровень не врет. Очень удобная
Достоинства:
Комментарий:
отлично. замеряет точно выше заявленного.
Достоинства:
Комментарий:
дарила мужу на 23 февраля очень даволен
Достоинства:
Комментарий:
Крутой товар в разы ускоряет работу на работе всем советую
Достоинства:
Комментарий:
классный дальномер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект,работает,все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука. В хозяйстве пригодится.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дальномер, доп функции тоже бывают полезные. Долго определяет расстояние, секунды 2 уходит на замер после нажатия кнопки. В остальном всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
коробка пришла сильно памята, а так прибор целый, все работает, в полном комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок. В комплекте чехол, ремешок, батарейки и инструкция на русском. Очень точный, замеры проводит быстро и без сложностей. Можно менять точку отсчета (спереди или сзади корпуса), считает площади и объемы. Прост в использовании, удобный дисплей. Пока всё устраивает, посмотрим, как покажет себя со временем.
Дальномер лазерный Condtrol Smart 40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol Smart 40
Достоинства:
Комментарий:
Классная штука. До этого у меня был дальномер Leica Disto которую купил в 2004 году за 650 евро. Этот дальномер в четыре раза меньше в 30 раз дешевле, и функционал лучше. Понимаю за 21 год технологии шагнули, тем не менее Китай рулит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший экран удобно держать в руке хороший бонус в качестве угломера довольно точный не у всех за эту стоимость он есть....товар на 5
Достоинства:
Комментарий:
Полезная штуковина. Дальномер и уровень в одном флаконе... Кладёшь на поверхность, показывает уклон с точностью до десятых долей градуса. Был приятно удивлён...) Доволен покупкой...)
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление,работает хорошо,погрешность мизерная.мне аппарат очень понравился и размеры аппарата хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упакован только в свою коробку. Всё целое, включала, работает. Заказала на подарок, чуть позже подарю и добавлю отзыв с видео. Пока всё хорошо, соответствует описанию. Правда благодарю за проделанную работу! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Рулетка исполнена внешне очень качественно, функционально. Теперь только время. А в целом очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, лёгкий, много функций. Ремешок в комплекте - зря, прицепить нереально, уходит куда-то внутрь, а разбирать все, ради ремешка...
Достоинства:
Комментарий:
градусы +- 2. расстояния не мерял. Надо инструкцию почитать...
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рулетка, все функции работают исправно, простой и понятный в использование, в солнечную погоду тоже мериет только не видно луча и тяжело прицел рваться для замера, но замеряет при этом все правильно что на улице что дома
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает исправно. Я доволен. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный девайс. Сложноват, надо часто пользоваться, чтобы запомнить многочисленные возможности.
Достоинства:
Комментарий:
не плохая и нужная вещь. когда некому рулетку подержать.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор, все измерения работают. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет свои функции с запасом. Электронный уровень очень удобен и необходим. С другими не сравнивал.
Достоинства:
Комментарий:
проверял всё работает,не плохо
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился, измерения с точностью до 1мм, использую для измерения пролетов, при сварочных работах,всё измерения в пределах от 0,5 до 6м
Достоинства:
Комментарий:
Дальномер хорошее качество, штука классная рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
брала мужу на подарок. Муж доволен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор. Мужу очень понравился подарок. Делаем ремонт. пользуемся часто.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший приборчик, мужу понравился. Работать удобно..
Достоинства:
Комментарий:
Топ. Все работает практически без погрешности. Уровень не врет. Очень удобная
Достоинства:
Комментарий:
отлично. замеряет точно выше заявленного.
Достоинства:
Комментарий:
дарила мужу на 23 февраля очень даволен
Достоинства:
Комментарий:
Крутой товар в разы ускоряет работу на работе всем советую
Достоинства:
Комментарий:
классный дальномер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект,работает,все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука. В хозяйстве пригодится.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дальномер, доп функции тоже бывают полезные. Долго определяет расстояние, секунды 2 уходит на замер после нажатия кнопки. В остальном всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
коробка пришла сильно памята, а так прибор целый, все работает, в полном комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок. В комплекте чехол, ремешок, батарейки и инструкция на русском. Очень точный, замеры проводит быстро и без сложностей. Можно менять точку отсчета (спереди или сзади корпуса), считает площади и объемы. Прост в использовании, удобный дисплей. Пока всё устраивает, посмотрим, как покажет себя со временем.