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Дальномер лазерный Condtrol Smart 40 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Condtrol Smart 40

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Дальномер лазерный Condtrol Smart 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
2 980 руб.  3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346584
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
105х47х27
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-40
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х4
Вес, г.
200

Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Smart 40

CONDTROL SMART 40 – лазерная рулетка, обладающая ударопрочным корпусом и оптикой нового поколения, благодаря которой можно работать в любых условиях освещения. CONDTROL SMART 40 позволяет проводить замеры как на улице, так и в помещениях на расстоянии до 40 м.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol Smart 40

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Классная штука. До этого у меня был дальномер Leica Disto которую купил в 2004 году за 650 евро. Этот дальномер в четыре раза меньше в 30 раз дешевле, и функционал лучше. Понимаю за 21 год технологии шагнули, тем не менее Китай рулит. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший экран удобно держать в руке хороший бонус в качестве угломера довольно точный не у всех за эту стоимость он есть....товар на 5
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
Полезная штуковина. Дальномер и уровень в одном флаконе... Кладёшь на поверхность, показывает уклон с точностью до десятых долей градуса. Был приятно удивлён...) Доволен покупкой...)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление,работает хорошо,погрешность мизерная.мне аппарат очень понравился и размеры аппарата хорошие
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упакован только в свою коробку. Всё целое, включала, работает. Заказала на подарок, чуть позже подарю и добавлю отзыв с видео. Пока всё хорошо, соответствует описанию. Правда благодарю за проделанную работу! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Рулетка исполнена внешне очень качественно, функционально. Теперь только время. А в целом очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
vjacheslav M.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, лёгкий, много функций. Ремешок в комплекте - зря, прицепить нереально, уходит куда-то внутрь, а разбирать все, ради ремешка...
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
градусы +- 2. расстояния не мерял. Надо инструкцию почитать...
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Фидан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рулетка, все функции работают исправно, простой и понятный в использование, в солнечную погоду тоже мериет только не видно луча и тяжело прицел рваться для замера, но замеряет при этом все правильно что на улице что дома
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает исправно. Я доволен. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный девайс. Сложноват, надо часто пользоваться, чтобы запомнить многочисленные возможности.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не плохая и нужная вещь. когда некому рулетку подержать.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор, все измерения работают. доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет свои функции с запасом. Электронный уровень очень удобен и необходим. С другими не сравнивал.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
проверял всё работает,не плохо
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился, измерения с точностью до 1мм, использую для измерения пролетов, при сварочных работах,всё измерения в пределах от 0,5 до 6м
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Дальномер хорошее качество, штука классная рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
брала мужу на подарок. Муж доволен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор. Мужу очень понравился подарок. Делаем ремонт. пользуемся часто.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший приборчик, мужу понравился. Работать удобно..
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Топ. Все работает практически без погрешности. Уровень не врет. Очень удобная
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Роман Щ.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. замеряет точно выше заявленного.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
дарила мужу на 23 февраля очень даволен
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой товар в разы ускоряет работу на работе всем советую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
классный дальномер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
михаил м.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект,работает,все норм.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука. В хозяйстве пригодится.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дальномер, доп функции тоже бывают полезные. Долго определяет расстояние, секунды 2 уходит на замер после нажатия кнопки. В остальном всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
коробка пришла сильно памята, а так прибор целый, все работает, в полном комплекте
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Арина К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок. В комплекте чехол, ремешок, батарейки и инструкция на русском. Очень точный, замеры проводит быстро и без сложностей. Можно менять точку отсчета (спереди или сзади корпуса), считает площади и объемы. Прост в использовании, удобный дисплей. Пока всё устраивает, посмотрим, как покажет себя со временем.



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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
105х47х27
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-40
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Развернуть
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
нет
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL SMART 40 – лазерная рулетка, обладающая ударопрочным корпусом и оптикой нового поколения, благодаря которой можно работать в любых условиях освещения. CONDTROL SMART 40 позволяет проводить замеры как на улице, так и в помещениях на расстоянии до 40 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Классная штука. До этого у меня был дальномер Leica Disto которую купил в 2004 году за 650 евро. Этот дальномер в четыре раза меньше в 30 раз дешевле, и функционал лучше. Понимаю за 21 год технологии шагнули, тем не менее Китай рулит. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший экран удобно держать в руке хороший бонус в качестве угломера довольно точный не у всех за эту стоимость он есть....товар на 5
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
Полезная штуковина. Дальномер и уровень в одном флаконе... Кладёшь на поверхность, показывает уклон с точностью до десятых долей градуса. Был приятно удивлён...) Доволен покупкой...)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление,работает хорошо,погрешность мизерная.мне аппарат очень понравился и размеры аппарата хорошие
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упакован только в свою коробку. Всё целое, включала, работает. Заказала на подарок, чуть позже подарю и добавлю отзыв с видео. Пока всё хорошо, соответствует описанию. Правда благодарю за проделанную работу! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Рулетка исполнена внешне очень качественно, функционально. Теперь только время. А в целом очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
vjacheslav M.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, лёгкий, много функций. Ремешок в комплекте - зря, прицепить нереально, уходит куда-то внутрь, а разбирать все, ради ремешка...
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
градусы +- 2. расстояния не мерял. Надо инструкцию почитать...
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Фидан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рулетка, все функции работают исправно, простой и понятный в использование, в солнечную погоду тоже мериет только не видно луча и тяжело прицел рваться для замера, но замеряет при этом все правильно что на улице что дома
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает исправно. Я доволен. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный девайс. Сложноват, надо часто пользоваться, чтобы запомнить многочисленные возможности.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не плохая и нужная вещь. когда некому рулетку подержать.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор, все измерения работают. доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет свои функции с запасом. Электронный уровень очень удобен и необходим. С другими не сравнивал.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
проверял всё работает,не плохо
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился, измерения с точностью до 1мм, использую для измерения пролетов, при сварочных работах,всё измерения в пределах от 0,5 до 6м
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Дальномер хорошее качество, штука классная рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
брала мужу на подарок. Муж доволен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор. Мужу очень понравился подарок. Делаем ремонт. пользуемся часто.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший приборчик, мужу понравился. Работать удобно..
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Топ. Все работает практически без погрешности. Уровень не врет. Очень удобная
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Роман Щ.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. замеряет точно выше заявленного.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
дарила мужу на 23 февраля очень даволен
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой товар в разы ускоряет работу на работе всем советую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
классный дальномер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
михаил м.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект,работает,все норм.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука. В хозяйстве пригодится.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дальномер, доп функции тоже бывают полезные. Долго определяет расстояние, секунды 2 уходит на замер после нажатия кнопки. В остальном всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
коробка пришла сильно памята, а так прибор целый, все работает, в полном комплекте
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Арина К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок. В комплекте чехол, ремешок, батарейки и инструкция на русском. Очень точный, замеры проводит быстро и без сложностей. Можно менять точку отсчета (спереди или сзади корпуса), считает площади и объемы. Прост в использовании, удобный дисплей. Пока всё устраивает, посмотрим, как покажет себя со временем.


Дальномер лазерный Condtrol Smart 40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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