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Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763

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Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 2
Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 3
Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 4
Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 5
Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 1
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 2
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 3
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 4
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 5
  • Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 274678
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763
4 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
есть
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Габариты, мм
100х76х25
Дальность измерения с/без отражателем, м
40
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложения/вычитания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763

Лазерный дальномер Kraftool 34763 служит для точного измерения линейных расстояний, площадей и объемов. Автоотключение прибора экономит расход заряда батареи. Две точки отсчета помогают делать замер в труднодоступных местах. Удобная транспортировка прибора достигается благодаря небольшим размерам.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
есть
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Габариты, мм
100х76х25
Дальность измерения с/без отражателем, м
40
Длина волны, нм
650
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Непрерывное измерение
да
Развернуть
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложения/вычитания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер Kraftool 34763 служит для точного измерения линейных расстояний, площадей и объемов. Автоотключение прибора экономит расход заряда батареи. Две точки отсчета помогают делать замер в труднодоступных местах. Удобная транспортировка прибора достигается благодаря небольшим размерам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный Kraftool LD-40 34763 - этот товар вы можете купить по цене 4320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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