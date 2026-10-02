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Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925

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Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 1
Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 2
Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 3
Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 4
Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 5
Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 6
Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 1
  • Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 2
  • Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 3
  • Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 4
  • Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 5
  • Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 6
  • Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 274677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925
4 540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дальномер
Вычисление площади
да
Габариты, мм
165х102х40
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.03-30
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложения/вычитания
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х4
Вес, г.
158

Описание товара Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925

Компактный лазерный дальномер — это высокоточный прибор для быстрого и простого измерения линейных расстояний, площадей и объемов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надежность полученных данных.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дальномер
Вычисление площади
да
Габариты, мм
165х102х40
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.03-30
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Развернуть
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложения/вычитания
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный лазерный дальномер — это высокоточный прибор для быстрого и простого измерения линейных расстояний, площадей и объемов. Позволяет проводить весь цикл измерений одному человеку, значительно ускоряя выполнение разметочных работ и повышая надежность полученных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный Зубр Профессионал ДЛ-50 34925 - по цене 4540 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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