Top.Mail.Ru
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 1
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 2
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 3
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 4
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 5
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 6
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 7
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 8
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 9
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 10
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 11
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 12
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 13
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 14
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 15
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 1
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 2
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 3
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 4
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 5
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 6
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 7
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 8
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 9
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 10
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 11
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 12
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 13
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 14
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 15
  • Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743722
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация
3 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Вычисление площади
да
Длина волны, нм
670
Класс лазера
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х7
Вес, г.
400

Описание товара Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация

Лазерный дальномер с рулеткой Denzel LT-40 38020 — высокоточный многофункциональный инструмент для профессионалов и любителей. Предназначен для измерения расстояний от 0,2 до 40 метров при погрешности 0,075 мм/м, а также для определения площади и объема помещения. В инструмент интегрирована гибкая механическая рулетка длиной 5 метров, повышающая точность измерений. Li-Ion аккумулятор емкостью 380 мА·ч обеспечивает длительное время работы.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — многофункциональный инструмент позволяет определять длину, площадь и объем.
  • Два в одном — комбинация лазерного дальномера с рулеткой позволяет удобно переключаться между различными режимами измерений.
  • Высокая точность — максимальная дальность измерений составляет 40 метров, погрешность сведена к минимуму (0,075 мм/м).
  • Удобное использование рулетки — конструкцией предусмотрена автоматическая фиксация измерительного полотна, магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
  • Удобный интерфейс — LED-дисплей с интуитивно понятным управлением облегчает считывание результатов.
  • Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика и обрезинен для защиты от случайных падений, на полотно рулетки нанесено износостойкое нейлоновое покрытие.
  • Всегда под рукой — инструмент оснащен прижимной клипсой для ремня.
  • Гарантия 3 года — высокое качество дальномера подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Вычисление площади
да
Длина волны, нм
670
Класс лазера
2
Страна производитель
Китай
Описание

Лазерный дальномер с рулеткой Denzel LT-40 38020 — высокоточный многофункциональный инструмент для профессионалов и любителей. Предназначен для измерения расстояний от 0,2 до 40 метров при погрешности 0,075 мм/м, а также для определения площади и объема помещения. В инструмент интегрирована гибкая механическая рулетка длиной 5 метров, повышающая точность измерений. Li-Ion аккумулятор емкостью 380 мА·ч обеспечивает длительное время работы.

Преимущества

  • Решение широкого спектра задач — многофункциональный инструмент позволяет определять длину, площадь и объем.
  • Два в одном — комбинация лазерного дальномера с рулеткой позволяет удобно переключаться между различными режимами измерений.
  • Высокая точность — максимальная дальность измерений составляет 40 метров, погрешность сведена к минимуму (0,075 мм/м).
  • Удобное использование рулетки — конструкцией предусмотрена автоматическая фиксация измерительного полотна, магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
  • Удобный интерфейс — LED-дисплей с интуитивно понятным управлением облегчает считывание результатов.
  • Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика и обрезинен для защиты от случайных падений, на полотно рулетки нанесено износостойкое нейлоновое покрытие.
  • Всегда под рукой — инструмент оснащен прижимной клипсой для ремня.
  • Гарантия 3 года — высокое качество дальномера подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация – стоимость товара 3370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...