Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация
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Характеристики
Описание товара Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация
Лазерный дальномер с рулеткой Denzel LT-40 38020 — высокоточный многофункциональный инструмент для профессионалов и любителей. Предназначен для измерения расстояний от 0,2 до 40 метров при погрешности 0,075 мм/м, а также для определения площади и объема помещения. В инструмент интегрирована гибкая механическая рулетка длиной 5 метров, повышающая точность измерений. Li-Ion аккумулятор емкостью 380 мА·ч обеспечивает длительное время работы.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — многофункциональный инструмент позволяет определять длину, площадь и объем.
- Два в одном — комбинация лазерного дальномера с рулеткой позволяет удобно переключаться между различными режимами измерений.
- Высокая точность — максимальная дальность измерений составляет 40 метров, погрешность сведена к минимуму (0,075 мм/м).
- Удобное использование рулетки — конструкцией предусмотрена автоматическая фиксация измерительного полотна, магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
- Удобный интерфейс — LED-дисплей с интуитивно понятным управлением облегчает считывание результатов.
- Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика и обрезинен для защиты от случайных падений, на полотно рулетки нанесено износостойкое нейлоновое покрытие.
- Всегда под рукой — инструмент оснащен прижимной клипсой для ремня.
- Гарантия 3 года — высокое качество дальномера подтверждено производителем.
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Лазерный дальномер с рулеткой Denzel LT-40 38020 — высокоточный многофункциональный инструмент для профессионалов и любителей. Предназначен для измерения расстояний от 0,2 до 40 метров при погрешности 0,075 мм/м, а также для определения площади и объема помещения. В инструмент интегрирована гибкая механическая рулетка длиной 5 метров, повышающая точность измерений. Li-Ion аккумулятор емкостью 380 мА·ч обеспечивает длительное время работы.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — многофункциональный инструмент позволяет определять длину, площадь и объем.
- Два в одном — комбинация лазерного дальномера с рулеткой позволяет удобно переключаться между различными режимами измерений.
- Высокая точность — максимальная дальность измерений составляет 40 метров, погрешность сведена к минимуму (0,075 мм/м).
- Удобное использование рулетки — конструкцией предусмотрена автоматическая фиксация измерительного полотна, магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
- Удобный интерфейс — LED-дисплей с интуитивно понятным управлением облегчает считывание результатов.
- Надежность и долговечность — корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика и обрезинен для защиты от случайных падений, на полотно рулетки нанесено износостойкое нейлоновое покрытие.
- Всегда под рукой — инструмент оснащен прижимной клипсой для ремня.
- Гарантия 3 года — высокое качество дальномера подтверждено производителем.
Отзывы о товаре Лазерный дальномер с рулеткой DENZEL 38020, LT-40, 5м x 19 мм, дальномер 40м, автомат. фиксация