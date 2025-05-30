Дальномер лазерный Condtrol SMART 60
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Характеристики
Описание товара Дальномер лазерный Condtrol SMART 60
CONDTROL SMART 60 лазерный дальномер, выполненный в эргономичном ударопрочном корпусе. Лазерная рулетка уверенно работает на расстоянии от 0,05 до 60 метров даже на улице. CONDTROL SMART 60 отличается высокой скоростью измерений, что позволяет быстро проводить необходимое количество расчетов. Погрешность измерения всего 1,5 мм. CONDTROL SMART 60 автоматически рассчитывает площадь и объём, выполняет сложение, вычитание, имеет функцию непрерывного измерения (трекинг). Для проведения замеров в труднодоступных местах дальномер оснащён режимом косвенного измерения по теореме Пифагора. Во время замера расстояния между вертикальными конструкциями (стены, оконные и дверные проемы, колонны) лазерный луч должен располагаться строго горизонтально относительно поверхности измерения. Несоблюдение этого условия ведёт к увеличению погрешности. Пузырьковый уровень, которым оснащён CONDTROL SMART 60, позволяет легко контролировать горизонтальное положение лазерной рулетки, благодаря чему можно получить максимально точные результаты. CONDTROL SMART 60 оснащён большим инверсионным дисплеем. Крупные цифры и символы на экране создают комфортные условия для работы даже в условиях плохого освещения. Комплектация: дальномер, сумка-чехол, ремешок, источники питания, руководство пользователя.
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Достоинства:
Комментарий:
Классная штука. До этого у меня был дальномер Leica Disto которую купил в 2004 году за 650 евро. Этот дальномер в четыре раза меньше в 30 раз дешевле, и функционал лучше. Понимаю за 21 год технологии шагнули, тем не менее Китай рулит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший экран удобно держать в руке хороший бонус в качестве угломера довольно точный не у всех за эту стоимость он есть....товар на 5
Достоинства:
Комментарий:
Полезная штуковина. Дальномер и уровень в одном флаконе... Кладёшь на поверхность, показывает уклон с точностью до десятых долей градуса. Был приятно удивлён...) Доволен покупкой...)
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление,работает хорошо,погрешность мизерная.мне аппарат очень понравился и размеры аппарата хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упакован только в свою коробку. Всё целое, включала, работает. Заказала на подарок, чуть позже подарю и добавлю отзыв с видео. Пока всё хорошо, соответствует описанию. Правда благодарю за проделанную работу! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Рулетка исполнена внешне очень качественно, функционально. Теперь только время. А в целом очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, лёгкий, много функций. Ремешок в комплекте - зря, прицепить нереально, уходит куда-то внутрь, а разбирать все, ради ремешка...
Достоинства:
Комментарий:
градусы +- 2. расстояния не мерял. Надо инструкцию почитать...
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рулетка, все функции работают исправно, простой и понятный в использование, в солнечную погоду тоже мериет только не видно луча и тяжело прицел рваться для замера, но замеряет при этом все правильно что на улице что дома
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает исправно. Я доволен. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный девайс. Сложноват, надо часто пользоваться, чтобы запомнить многочисленные возможности.
Достоинства:
Комментарий:
не плохая и нужная вещь. когда некому рулетку подержать.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор, все измерения работают. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет свои функции с запасом. Электронный уровень очень удобен и необходим. С другими не сравнивал.
Достоинства:
Комментарий:
проверял всё работает,не плохо
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился, измерения с точностью до 1мм, использую для измерения пролетов, при сварочных работах,всё измерения в пределах от 0,5 до 6м
Достоинства:
Комментарий:
Дальномер хорошее качество, штука классная рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
брала мужу на подарок. Муж доволен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор. Мужу очень понравился подарок. Делаем ремонт. пользуемся часто.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший приборчик, мужу понравился. Работать удобно..
Достоинства:
Комментарий:
Топ. Все работает практически без погрешности. Уровень не врет. Очень удобная
Достоинства:
Комментарий:
отлично. замеряет точно выше заявленного.
Достоинства:
Комментарий:
дарила мужу на 23 февраля очень даволен
Достоинства:
Комментарий:
Крутой товар в разы ускоряет работу на работе всем советую
Достоинства:
Комментарий:
классный дальномер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект,работает,все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука. В хозяйстве пригодится.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дальномер, доп функции тоже бывают полезные. Долго определяет расстояние, секунды 2 уходит на замер после нажатия кнопки. В остальном всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
коробка пришла сильно памята, а так прибор целый, все работает, в полном комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок. В комплекте чехол, ремешок, батарейки и инструкция на русском. Очень точный, замеры проводит быстро и без сложностей. Можно менять точку отсчета (спереди или сзади корпуса), считает площади и объемы. Прост в использовании, удобный дисплей. Пока всё устраивает, посмотрим, как покажет себя со временем.
Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol SMART 60
Достоинства:
Комментарий:
Классная штука. До этого у меня был дальномер Leica Disto которую купил в 2004 году за 650 евро. Этот дальномер в четыре раза меньше в 30 раз дешевле, и функционал лучше. Понимаю за 21 год технологии шагнули, тем не менее Китай рулит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший экран удобно держать в руке хороший бонус в качестве угломера довольно точный не у всех за эту стоимость он есть....товар на 5
Достоинства:
Комментарий:
Полезная штуковина. Дальномер и уровень в одном флаконе... Кладёшь на поверхность, показывает уклон с точностью до десятых долей градуса. Был приятно удивлён...) Доволен покупкой...)
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление,работает хорошо,погрешность мизерная.мне аппарат очень понравился и размеры аппарата хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упакован только в свою коробку. Всё целое, включала, работает. Заказала на подарок, чуть позже подарю и добавлю отзыв с видео. Пока всё хорошо, соответствует описанию. Правда благодарю за проделанную работу! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Рулетка исполнена внешне очень качественно, функционально. Теперь только время. А в целом очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, лёгкий, много функций. Ремешок в комплекте - зря, прицепить нереально, уходит куда-то внутрь, а разбирать все, ради ремешка...
Достоинства:
Комментарий:
градусы +- 2. расстояния не мерял. Надо инструкцию почитать...
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рулетка, все функции работают исправно, простой и понятный в использование, в солнечную погоду тоже мериет только не видно луча и тяжело прицел рваться для замера, но замеряет при этом все правильно что на улице что дома
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает исправно. Я доволен. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Удобный девайс. Сложноват, надо часто пользоваться, чтобы запомнить многочисленные возможности.
Достоинства:
Комментарий:
не плохая и нужная вещь. когда некому рулетку подержать.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор, все измерения работают. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет свои функции с запасом. Электронный уровень очень удобен и необходим. С другими не сравнивал.
Достоинства:
Комментарий:
проверял всё работает,не плохо
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился, измерения с точностью до 1мм, использую для измерения пролетов, при сварочных работах,всё измерения в пределах от 0,5 до 6м
Достоинства:
Комментарий:
Дальномер хорошее качество, штука классная рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
брала мужу на подарок. Муж доволен. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор. Мужу очень понравился подарок. Делаем ремонт. пользуемся часто.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший приборчик, мужу понравился. Работать удобно..
Достоинства:
Комментарий:
Топ. Все работает практически без погрешности. Уровень не врет. Очень удобная
Достоинства:
Комментарий:
отлично. замеряет точно выше заявленного.
Достоинства:
Комментарий:
дарила мужу на 23 февраля очень даволен
Достоинства:
Комментарий:
Крутой товар в разы ускоряет работу на работе всем советую
Достоинства:
Комментарий:
классный дальномер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полный комплект,работает,все норм.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штука. В хозяйстве пригодится.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дальномер, доп функции тоже бывают полезные. Долго определяет расстояние, секунды 2 уходит на замер после нажатия кнопки. В остальном всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
коробка пришла сильно памята, а так прибор целый, все работает, в полном комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в срок. В комплекте чехол, ремешок, батарейки и инструкция на русском. Очень точный, замеры проводит быстро и без сложностей. Можно менять точку отсчета (спереди или сзади корпуса), считает площади и объемы. Прост в использовании, удобный дисплей. Пока всё устраивает, посмотрим, как покажет себя со временем.