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Дальномер лазерный Condtrol SMART 60 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Condtrol SMART 60

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Дальномер лазерный Condtrol SMART 60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
2 890 руб.  4 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265534
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
150х140х45
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-60
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х5
Вес, г.
200

Описание товара Дальномер лазерный Condtrol SMART 60

CONDTROL SMART 60 лазерный дальномер, выполненный в эргономичном ударопрочном корпусе. Лазерная рулетка уверенно работает на расстоянии от 0,05 до 60 метров даже на улице. CONDTROL SMART 60 отличается высокой скоростью измерений, что позволяет быстро проводить необходимое количество расчетов. Погрешность измерения всего 1,5 мм. CONDTROL SMART 60 автоматически рассчитывает площадь и объём, выполняет сложение, вычитание, имеет функцию непрерывного измерения (трекинг). Для проведения замеров в труднодоступных местах дальномер оснащён режимом косвенного измерения по теореме Пифагора. Во время замера расстояния между вертикальными конструкциями (стены, оконные и дверные проемы, колонны) лазерный луч должен располагаться строго горизонтально относительно поверхности измерения. Несоблюдение этого условия ведёт к увеличению погрешности. Пузырьковый уровень, которым оснащён CONDTROL SMART 60, позволяет легко контролировать горизонтальное положение лазерной рулетки, благодаря чему можно получить максимально точные результаты. CONDTROL SMART 60 оснащён большим инверсионным дисплеем. Крупные цифры и символы на экране создают комфортные условия для работы даже в условиях плохого освещения. Комплектация: дальномер, сумка-чехол, ремешок, источники питания, руководство пользователя.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol SMART 60

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Классная штука. До этого у меня был дальномер Leica Disto которую купил в 2004 году за 650 евро. Этот дальномер в четыре раза меньше в 30 раз дешевле, и функционал лучше. Понимаю за 21 год технологии шагнули, тем не менее Китай рулит. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший экран удобно держать в руке хороший бонус в качестве угломера довольно точный не у всех за эту стоимость он есть....товар на 5
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
Полезная штуковина. Дальномер и уровень в одном флаконе... Кладёшь на поверхность, показывает уклон с точностью до десятых долей градуса. Был приятно удивлён...) Доволен покупкой...)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление,работает хорошо,погрешность мизерная.мне аппарат очень понравился и размеры аппарата хорошие
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упакован только в свою коробку. Всё целое, включала, работает. Заказала на подарок, чуть позже подарю и добавлю отзыв с видео. Пока всё хорошо, соответствует описанию. Правда благодарю за проделанную работу! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Рулетка исполнена внешне очень качественно, функционально. Теперь только время. А в целом очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
vjacheslav M.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, лёгкий, много функций. Ремешок в комплекте - зря, прицепить нереально, уходит куда-то внутрь, а разбирать все, ради ремешка...
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
градусы +- 2. расстояния не мерял. Надо инструкцию почитать...
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Фидан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рулетка, все функции работают исправно, простой и понятный в использование, в солнечную погоду тоже мериет только не видно луча и тяжело прицел рваться для замера, но замеряет при этом все правильно что на улице что дома
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает исправно. Я доволен. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный девайс. Сложноват, надо часто пользоваться, чтобы запомнить многочисленные возможности.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не плохая и нужная вещь. когда некому рулетку подержать.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор, все измерения работают. доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет свои функции с запасом. Электронный уровень очень удобен и необходим. С другими не сравнивал.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
проверял всё работает,не плохо
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился, измерения с точностью до 1мм, использую для измерения пролетов, при сварочных работах,всё измерения в пределах от 0,5 до 6м
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Дальномер хорошее качество, штука классная рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
брала мужу на подарок. Муж доволен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор. Мужу очень понравился подарок. Делаем ремонт. пользуемся часто.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший приборчик, мужу понравился. Работать удобно..
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Топ. Все работает практически без погрешности. Уровень не врет. Очень удобная
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Роман Щ.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. замеряет точно выше заявленного.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
дарила мужу на 23 февраля очень даволен
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой товар в разы ускоряет работу на работе всем советую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
классный дальномер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
михаил м.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект,работает,все норм.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука. В хозяйстве пригодится.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дальномер, доп функции тоже бывают полезные. Долго определяет расстояние, секунды 2 уходит на замер после нажатия кнопки. В остальном всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
коробка пришла сильно памята, а так прибор целый, все работает, в полном комплекте
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Арина К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок. В комплекте чехол, ремешок, батарейки и инструкция на русском. Очень точный, замеры проводит быстро и без сложностей. Можно менять точку отсчета (спереди или сзади корпуса), считает площади и объемы. Прост в использовании, удобный дисплей. Пока всё устраивает, посмотрим, как покажет себя со временем.



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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Bluetooth
нет
Встроенная память
есть
Встроенный прицел
нет
Вычисление площади
да
Вычисление углов
нет
Габариты, мм
150х140х45
Дальность измерения с/без отражателем, м
-/0.05-60
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
2
Развернуть
Количество и напряжение элементов питания
2х1,5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Поверка
нет
Погрешность, мм
2
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
коробка
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL SMART 60 лазерный дальномер, выполненный в эргономичном ударопрочном корпусе. Лазерная рулетка уверенно работает на расстоянии от 0,05 до 60 метров даже на улице. CONDTROL SMART 60 отличается высокой скоростью измерений, что позволяет быстро проводить необходимое количество расчетов. Погрешность измерения всего 1,5 мм. CONDTROL SMART 60 автоматически рассчитывает площадь и объём, выполняет сложение, вычитание, имеет функцию непрерывного измерения (трекинг). Для проведения замеров в труднодоступных местах дальномер оснащён режимом косвенного измерения по теореме Пифагора. Во время замера расстояния между вертикальными конструкциями (стены, оконные и дверные проемы, колонны) лазерный луч должен располагаться строго горизонтально относительно поверхности измерения. Несоблюдение этого условия ведёт к увеличению погрешности. Пузырьковый уровень, которым оснащён CONDTROL SMART 60, позволяет легко контролировать горизонтальное положение лазерной рулетки, благодаря чему можно получить максимально точные результаты. CONDTROL SMART 60 оснащён большим инверсионным дисплеем. Крупные цифры и символы на экране создают комфортные условия для работы даже в условиях плохого освещения. Комплектация: дальномер, сумка-чехол, ремешок, источники питания, руководство пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Василий В.

Достоинства:


Комментарий:
Классная штука. До этого у меня был дальномер Leica Disto которую купил в 2004 году за 650 евро. Этот дальномер в четыре раза меньше в 30 раз дешевле, и функционал лучше. Понимаю за 21 год технологии шагнули, тем не менее Китай рулит. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший экран удобно держать в руке хороший бонус в качестве угломера довольно точный не у всех за эту стоимость он есть....товар на 5
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Sergey T.

Достоинства:


Комментарий:
Полезная штуковина. Дальномер и уровень в одном флаконе... Кладёшь на поверхность, показывает уклон с точностью до десятых долей градуса. Был приятно удивлён...) Доволен покупкой...)
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление,работает хорошо,погрешность мизерная.мне аппарат очень понравился и размеры аппарата хорошие
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александра Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришёл в срок, упакован только в свою коробку. Всё целое, включала, работает. Заказала на подарок, чуть позже подарю и добавлю отзыв с видео. Пока всё хорошо, соответствует описанию. Правда благодарю за проделанную работу! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Рулетка исполнена внешне очень качественно, функционально. Теперь только время. А в целом очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
vjacheslav M.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, лёгкий, много функций. Ремешок в комплекте - зря, прицепить нереально, уходит куда-то внутрь, а разбирать все, ради ремешка...
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
градусы +- 2. расстояния не мерял. Надо инструкцию почитать...
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Фидан Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рулетка, все функции работают исправно, простой и понятный в использование, в солнечную погоду тоже мериет только не видно луча и тяжело прицел рваться для замера, но замеряет при этом все правильно что на улице что дома
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает исправно. Я доволен. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Денис Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный девайс. Сложноват, надо часто пользоваться, чтобы запомнить многочисленные возможности.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
не плохая и нужная вещь. когда некому рулетку подержать.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор, все измерения работают. доставка быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Выполняет свои функции с запасом. Электронный уровень очень удобен и необходим. С другими не сравнивал.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
проверял всё работает,не плохо
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Игорь Ч.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился, измерения с точностью до 1мм, использую для измерения пролетов, при сварочных работах,всё измерения в пределах от 0,5 до 6м
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Дальномер хорошее качество, штука классная рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
брала мужу на подарок. Муж доволен. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор. Мужу очень понравился подарок. Делаем ремонт. пользуемся часто.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший приборчик, мужу понравился. Работать удобно..
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Топ. Все работает практически без погрешности. Уровень не врет. Очень удобная
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Роман Щ.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. замеряет точно выше заявленного.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
дарила мужу на 23 февраля очень даволен
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Егор П.

Достоинства:


Комментарий:
Крутой товар в разы ускоряет работу на работе всем советую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
классный дальномер рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
михаил м.

Достоинства:


Комментарий:
полный комплект,работает,все норм.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штука. В хозяйстве пригодится.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дальномер, доп функции тоже бывают полезные. Долго определяет расстояние, секунды 2 уходит на замер после нажатия кнопки. В остальном всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Сергей Я.

Достоинства:


Комментарий:
коробка пришла сильно памята, а так прибор целый, все работает, в полном комплекте
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Арина К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в срок. В комплекте чехол, ремешок, батарейки и инструкция на русском. Очень точный, замеры проводит быстро и без сложностей. Можно менять точку отсчета (спереди или сзади корпуса), считает площади и объемы. Прост в использовании, удобный дисплей. Пока всё устраивает, посмотрим, как покажет себя со временем.


Дальномер лазерный Condtrol SMART 60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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