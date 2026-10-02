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Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дальномер лазерный Condtrol Smart 20

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Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 - фото 3
Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 - фото 1
  • Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 - фото 2
  • Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 - фото 3
  • Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 - фото 4
  • Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265533
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Дальномер лазерный Condtrol Smart 20
1 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Высота, см
2.5
Габариты, мм
100х40х25
Дальность измерения с/без отражателем, м
…/0.2-20
Длина волны, нм
670
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
1
Количество и напряжение элементов питания
2x1.5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Погрешность, мм
3
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
блистер
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х12х4
Вес, г.
160

Описание товара Дальномер лазерный Condtrol Smart 20

Лазерный дальномер CONDTROL SMART 20 – это доступная лазерная рулетка c двухстрочным дисплеем, эргономичным дизайном, высокой скоростью измерения и встроенной функцией трекинга. Дальномер имеет надежную защиту от ударов и удобно лежит в руке благодаря эргономичному корпусу покрытому резиной.

Отзывы о товаре Дальномер лазерный Condtrol Smart 20




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномер
Высота, см
2.5
Габариты, мм
100х40х25
Дальность измерения с/без отражателем, м
…/0.2-20
Длина волны, нм
670
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
1
Количество и напряжение элементов питания
2x1.5 В
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Погрешность, мм
3
Развернуть
Ударопрочный корпус
да
Упаковка
блистер
Ширина, см
4
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер CONDTROL SMART 20 – это доступная лазерная рулетка c двухстрочным дисплеем, эргономичным дизайном, высокой скоростью измерения и встроенной функцией трекинга. Дальномер имеет надежную защиту от ударов и удобно лежит в руке благодаря эргономичному корпусу покрытому резиной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный Condtrol Smart 20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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