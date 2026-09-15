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Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU

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Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 1
Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 2
Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 3
Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 4
Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 5
Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 6
Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномер
  • Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 1
  • Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 2
  • Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 3
  • Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 4
  • Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 5
  • Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 6
  • Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
1 720 руб.  1 880 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU
1 720 руб. -9%
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Duka
Тип товара
Дальномер
Высота, см
14.4
Габариты, мм
144x124x124
Длина, м
12.4
Класс лазера
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Погрешность, мм
2
Упаковка
коробка
Ширина, см
12.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х13х13
Вес, г.
500

Описание товара Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU

Высокоточный интеллектуальный лазерный уровень AtuMan Duka CL2 AtuMan Duka CL2 — это высокоточный интеллектуальный лазерный уровень, который станет незаменимым помощником при ремонте и строительстве. Он проецирует два лазерных луча, создавая точную горизонтальную и вертикальную плоскость.

Отзывы о товаре Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU




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Характеристики
Бренд
Duka
Тип товара
Дальномер
Высота, см
14.4
Габариты, мм
144x124x124
Длина, м
12.4
Класс лазера
2
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5B
Погрешность, мм
2
Упаковка
коробка
Ширина, см
12.4
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоточный интеллектуальный лазерный уровень AtuMan Duka CL2 AtuMan Duka CL2 — это высокоточный интеллектуальный лазерный уровень, который станет незаменимым помощником при ремонте и строительстве. Он проецирует два лазерных луча, создавая точную горизонтальную и вертикальную плоскость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лазерный дальномер Duka Laser High Precision With Measuring Range 10m (CL-2) EU - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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