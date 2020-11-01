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Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Black (43U-00004)

Артикул: 66206
Мышь Microsoft Sculpt Mobile Mouse Black (43U-00004)
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 66206
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г65
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши2xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Радиус действия беспроводной связи, м5
Размеры (ШxВxД), мм56.9x40.5x95.3
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi1600
Тип соединениябеспроводное
Мышь Microsoft Sculpt черный. Интерфейс подключения: Радиоканал. Количество клавиш: 3.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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