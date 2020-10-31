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Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 205 (772-425)

Артикул: 34916
Аппарат электродной сварки, инвертор QE ( Ergus ) B 205
12 210 руб. 
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+ 212 КэтКоинов
Артикул: 34916
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 035 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараАппарат электродной сварки
Макс. сварочный ток при непрерывной работе160 А
Мощность6.80 кВт
Продолжительность включения при максимальном токе80%
Тип выходного токапостоянный
Типы сваркиручная дуговая сварка (MMA)
Типы сваркиаргонодуговая сварка (TIG)
Форсаж дугиесть
сварочный инвертор, типы сварки: ручная дуговая (MMA), аргонодуговая (TIG), макс. сварочный ток: 205 А (MMA), 205 А (TIG), мощность: 6.80 кВт, диаметр электрода: 1.60-5 мм, антиприлипание, горячий старт


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Самовывоз невозможен
Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 205 (772-425) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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