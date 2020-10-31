Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ250ПН

Пакет Platinum Защита Электроинструмента и Садовой Техники 10-20... Пакет Защиты ПГС Электроинструмент и Садовая Техника (ПГС продление гарантийного срока) дает право потребителю увеличить гарантийный период приобре...

Используется для сварочных аппаратов Ресата. Длина кабеля - 5 м.

Кабель с электродержателем для сварочных аппаратов Ресанта, 5м

Кабель с электродержателем для сварочных аппаратов Ресанта, 5м Используется для сварочных аппаратов Ресата. Длина кабеля - 5 м.

Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Электрод Ресанта МР-3 Ф5,0 Пачка 3 кг Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Электрод Ресанта МР-3 Ф4,0 Пачка 3 кг Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Электрод Ресанта МР-3 Ф4,0 Пачка 1 кг Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Электрод Ресанта МР-3 Ф3,0 Пачка 3 кг Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Электрод Ресанта МР-3 Ф3,0 Пачка 1 кг Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Электрод Ресанта МР-3 Ф2,5 Пачка 3 кг Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Электрод Ресанта МР-3 Ф2,5 Пачка 1 кг Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) токо...

Сварочная маска Ресанта МС-4 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автомат...

Сварочная маска Ресанта МС-4 Сварочная маска Ресанта МС-4 защищает лицо и глаза от ярких вспышек, искр, брызг расплавленного металла во время проведения сварочных работ. Автомат...

Маска Ресанта МС-3 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного мет...

Сварочная маска Ресанта МС-3 Маска Ресанта МС-3 используется во время сварки для защиты лица и глаз от ультрафиолетового излучения, резко-яркого света и брызг расплавленного мет...

Сварочная маска Ресанта МС-1 с автоматическим светофильтром - это маска, используемая при сварочных работах для защиты глаз от видимого, ультрафиоле...

Сварочная маска Ресанта МС-1 Сварочная маска Ресанта МС-1 с автоматическим светофильтром - это маска, используемая при сварочных работах для защиты глаз от видимого, ультрафиоле...

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250ПН является рассчитанным на использование пятимиллиметровых электродов профессиональным оборудованием, предназначенным для высокоэффективного точного соединения методом ручной дуговой сварки металлических изделий, заготовок и деталей на производстве и в быту. С помощью устройства допустимо производить высотные сварочные работы.

Для обеспечения работ высокого качества и повышения эксплуатационной технологичности аппарат оснащен функциями горячего старта, форсажа дуги и антиприлипания.

Устройство защищено прочным стальным корпусом, предотвращающим его повреждения от механического воздействия, в том числе при падениях, ударах и пр.

Снабженный регулируемым плечевым ремнем аппарат Ресанта САИ-250ПН характеризуется комфортной переноской и удобной эксплуатацией аппарата в труднодоступных местах, а его компактность, небольшие габариты и вес обеспечивают удобство хранения.

Особенности модели:

Отверстия для вентиляции и встроенные вентиляторы, обеспечивающие приток воздуха, способствуют поддержанию установленных рабочих температур и предотвращают перегрев устройства, что существенно увеличивает срок его службы;

Поворотный регулятор позволяет выбирать требуемую величину сварочного тока, что обеспечивает высокое качество сварных швов;

Специальная опция антизалипания дуги обеспечивает аккуратность и точность сварного соединения;

Благодаря цифровому дисплею, отображающему параметры работы агрегата, а также системе светодиодных индикаторов обеспечен контроль работы аппарата и своевременное информирование оператора о текущих параметрах функционирования и характеристиках устройства, в том числе о величине сварочного тока;

Предусмотренные функции горячего старта и форсажа дуги обеспечивают простоту и легкость эксплуатации;

Легкость регулирования сварочного тока в соответствии с заданными значениями и устойчивая работа при нестабильном напряжении обеспечивают конструкции повышенную электробезопасность.

Комплектация

Кабель, снабженный клеммой заземления;

Кабель, снабженный электрододержателем;

Паспорт аппарата;

Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-250ПН;

Упаковка.

Видео: