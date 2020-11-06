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Круг отрезной ЛУГА 230 х 2 х 22 А36 по металлу цена

Артикул: 228701
Круг отрезной ЛУГА 230 х 2 х 22 А36 по металлу цена
150 руб. 
250 руб. 
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Артикул: 228701
В наличии
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БрендЛуга-Абразив
Тип товараКруг отрезной
Дополнительноприменяется в угловой шлифовальной машине
Назначениедля металла
Размеры, мм230х2х22
Круг отрезной ЛУГА 230 х 2 х 22 А36 применяется для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали. Круг отличается высокой скоростью реза и долгим сроком службы.


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Круг отрезной ЛУГА 230 х 2 х 22 А36 по металлу цена - данный товар вы можете купить по цене по цене 150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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