Top.Mail.Ru
Диск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Диск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-20

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Диск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Материал назначения
Дерево
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
20
Длина, мм
165
Ширина, мм
165
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Диск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-20
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Uragan
Тип товара
Диск пильный
Материал назначения
Дерево
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
20
Длина, мм
165
Ширина, мм
165
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
250

Описание товара Диск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-20

Диск пильный URAGAN 36800-165-20-20 (Быстрый рез) Используются на ручных циркулярных пилах для резов вдоль и поперек волокон в твердой и мягкой древесине Особенности: Быстрые раскроечные распилы Особая форма твердосплавного зуба с переменным углом наклона главной задней поверхности разработана для комфортного и производительного пиления различных строительных материалов Качество пильного диска обеспечивается многоступенчатым контролем производственного процесса и использованием качественных материалов Специальные компенсационные прорези на диске защищают его от деформации при перегреве



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-20




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Uragan
Тип товара
Диск пильный
Материал назначения
Дерево
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
20
Длина, мм
165
Ширина, мм
165
Страна производитель
Китай
Описание
Диск пильный URAGAN 36800-165-20-20 (Быстрый рез) Используются на ручных циркулярных пилах для резов вдоль и поперек волокон в твердой и мягкой древесине Особенности: Быстрые раскроечные распилы Особая форма твердосплавного зуба с переменным углом наклона главной задней поверхности разработана для комфортного и производительного пиления различных строительных материалов Качество пильного диска обеспечивается многоступенчатым контролем производственного процесса и использованием качественных материалов Специальные компенсационные прорези на диске защищают его от деформации при перегреве


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-20 – стоимость товара 280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...