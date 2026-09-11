Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475762
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Круг отрезной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х3
Вес, г.
220
Описание товара Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23
Круг отрезной абразивный по металлу, для УШМ, 230x2, 5x22, 23мм. Применяется на УШМ при резке металлических конструкций и заготовок
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731075
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 5.0 х 86 мм, сталь Р6М5К5, класс...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС,...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70390, 40 мм
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704014, 14 х 300 мм, ...
Круг отрезной абразивный по металлу, для УШМ, 230x2, 5x22, 23мм. Применяется на УШМ при резке металлических конструкций и заготовок
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Круг отрезной абразивный по металлу Kraftool 36250-230-2.5 230x2,5x22,23