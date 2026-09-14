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Круг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7

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Круг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг заточной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475784
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Круг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Луга-Абразив
Тип товара
Круг заточной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х3
Вес, г.
100

Описание товара Круг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7

Круг заточной абразивный. Применяется на электрическом точильном станке для заточки режущего инстумента.



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Отзывы о товаре Круг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7




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Характеристики
Бренд
Луга-Абразив
Тип товара
Круг заточной
Страна производитель
Китай
Описание
Круг заточной абразивный. Применяется на электрическом точильном станке для заточки режущего инстумента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг заточной абразивный Луга 150 x 20 3655-150-12.7 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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