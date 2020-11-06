Термостат для ванны Esko Mikros T5054

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Термостат - каскад с направленным потоком воды. Термоэлемент(Италия), скорость контроля температуры менее 1 сек. Удобные ручки сконструированы таким образом, чтобы избежать проскальзывания при мыльных руках. Форма смесителя запатентована компанией Мастерпол. Корпус смесителя можно использовать как полочка для душевых аксессуаров. Материал сентехническая латунь кат. А. Встроенный аквадиммер. Плавный ход ручки.

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