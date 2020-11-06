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Главная Автотовары Автомобильное аудио и видео Автомобильные сабвуферы ACV Сабвуфер ACV SW PRO151D Мощность RMS 500Вт/Мощность MAX 1500Вт/Сопротивление 1+1Ом/38см/Чувст.87Дб

Сабвуфер ACV SW PRO151D Мощность RMS 500Вт/Мощность MAX 1500Вт/Сопротивление 1+1Ом/38см/Чувст.87Дб

Артикул: 223899
Сабвуфер ACV SW PRO151D Мощность RMS 500Вт/Мощность MAX 1500Вт/Сопротивление 1+1Ом/38см/Чувст.87Дб
5 245 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 223899
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтомобильные сабвуферы
Высота, см21.2
Диапазон воспроизводимых частот25-800 Гц
Длина, см39.2
Импеданс1 Ом
Количество динамиков1
Корзинаштампованная
Магнитферритовый
Материал диффузорацеллюлоза
Материал корзинысталь
Мощность1500 Вт
Особенностиустановочный диаметр 68 см
Тип обмоткидвойная
Типоразмер38 см
Чувствительность87 дБ
Ширина, см39.2
Сабвуферы ACV серии SPL Show модельного ряда SW Pro являются самыми высокотехнологичными для воспроизведения низкого баса. У сабвуферов серии SPL Show диффузор сделан из непрессованной целлюлозы, что помогает предотвратить резонансы, улучшить линейность и уменьшить искажения. Их корзина вместе с защитным резиновым кольцом, закрывающим магнит, уменьшает вибрацию динамика и позволяет сделать хороший сабвуфер. Сабвуферы SPL Show имеют превосходные электроакустические характеристики, которые позволяют установить их в корпус любого типа - закрытый ящик или фазоинвертор. Мощный магнит с высокой плотности класса «Y40», абсолютно линейное магнитное поле, а так же очень легкая и жесткая звуковая катушка, обеспечивают мощный, ясный, неискаженный звук. Особенностью конструкции сабвуферов линии SPL Show является использование двойной звуковой катушки. Это позволяет значительно увеличить гибкость их подключения. Используя эти динамики, Вы можете выбрать способ подключения и их количество для полного использования возможностей усилителя к которому Вы подключаете сабвуферы. Двойная звуковая катушка это двойная мощность, двойная эффективность, небольшой корпус.


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Сабвуфер ACV SW PRO151D Мощность RMS 500Вт/Мощность MAX 1500Вт/Сопротивление 1+1Ом/38см/Чувст.87Дб - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5245 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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