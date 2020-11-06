Сабвуфер ACV SW PRO151D Мощность RMS 500Вт/Мощность MAX 1500Вт/Сопротивление 1+1Ом/38см/Чувст.87Дб

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Автомобильные сабвуферы
|Высота, см
|21.2
|Диапазон воспроизводимых частот
|25-800 Гц
|Длина, см
|39.2
|Импеданс
|1 Ом
|Количество динамиков
|1
|Корзина
|штампованная
|Магнит
|ферритовый
|Материал диффузора
|целлюлоза
|Материал корзины
|сталь
|Мощность
|1500 Вт
|Особенности
|установочный диаметр 68 см
|Тип обмотки
|двойная
|Типоразмер
|38 см
|Чувствительность
|87 дБ
|Ширина, см
|39.2
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