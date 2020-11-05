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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCD8

Артикул: 222132
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCD8 - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCD8 - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCD8 - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCD8 - фото 2
2 610 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 222132
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент12
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева20
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейсенет
КомплектацияДрель, аккумулятор, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см21
Ширина, см6
Высота, см18
Вес, кг0,9
Ультракомпактная аккумуляторная дрель-шуруповерт BLACK+DECKER BDCD8-XK способна выполнять широкий спектр работ по сверлению отверстий в разных материалах, завинчиванию/вывинчиванию шурупов, винтов при крепеже. Оборудована эргономичной прорезиненной рукояткой, увеличивающей комфорт рабочего процесса. Дрель обладает компактными размерами и небольшим весом. Удобна для транспортировки и хранения. Литий-ионный аккумулятор сохраняет 80% заряда в течение трех месяцев без использования. Его не нужно постоянно заряжать перед началом работы. Состояние заряда показывает светодиодный индикатор. Функция реверса помогает эффективно выполнять операции по крепежу, а высокую скорость замены оснастки обеспечивает быстрозажимный патрон. BLACK+DECKER BDCD8-XK – эффективный и удобный инструмент для использования в быту.


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Теги товара: Безударные.


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Самовывоз невозможен
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Black&Decker BDCD8 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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