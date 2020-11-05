Cтабилизатор DJI OSMO MOBILE 2

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Идеален для ежедневного использования. Стабилизатор выполнен из прочного композитного материала, снижающего его массу. Бесколлекторные двигатели нейтрализуют как небольшие вибрации - если вы снимаете со скейтборда - так и сильную тряску - если вы прыгаете на батуте - в любом случае видео будет плавным.

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