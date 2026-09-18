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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92000 хром

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Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 1
Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 2
Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 3
Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 4
Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 5
Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 6
Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
220
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 1
  • Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 2
  • Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 3
  • Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 4
  • Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 5
  • Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 6
  • Смеситель для умывальника AM.PM Gem F90A92000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 590 руб. 
Начислим 1356 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322168
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92000 хром
22 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
28.1
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х8
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92000 хром

Смеситель для раковины AM PM Gem F90A92000 однорычажный, монтируемый в одно отверстие. Ультрамодный стиль Dynamic Organic - природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Дизайн, в котором учтены все детали: благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются, предотвращая образование налета, а не Смеситель для раковины AM PM Gem F90A92000 Хром высыхают на поверхности. Специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Высокий излив придает смесителю утонченный вид и идеально подойдет для раковины с глубокой чашей, а благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
28.1
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
220
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины AM PM Gem F90A92000 однорычажный, монтируемый в одно отверстие. Ультрамодный стиль Dynamic Organic - природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Дизайн, в котором учтены все детали: благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются, предотвращая образование налета, а не Смеситель для раковины AM PM Gem F90A92000 Хром высыхают на поверхности. Специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Высокий излив придает смесителю утонченный вид и идеально подойдет для раковины с глубокой чашей, а благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92000 хром - купить по цене 22590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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