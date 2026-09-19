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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000 хром

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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A03000 хром - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 790 руб. 
Начислим 1488 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456197
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000 хром
24 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16.3
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
16.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000 хром

Изготовлен из латуни с пониженным содержанием свинца. Преимущество товара Превышает стандарты в 7 раз: протестирован на 500 000 циклов включения



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16.3
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
16.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
106
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Изготовлен из латуни с пониженным содержанием свинца. Преимущество товара Превышает стандарты в 7 раз: протестирован на 500 000 циклов включения


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Gem F90A03000 хром - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 24790 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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