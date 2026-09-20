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Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит купить с доставкой в Москве
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Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит

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Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 1
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 2
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 3
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 4
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 5
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 6
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 7
Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 1
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 2
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 3
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 4
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 5
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 6
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 7
  • Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 490 руб. 
Начислим 2010 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541920
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит
33 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
шкаф, упаковка
Ориентация
правая
Страна производства
Германия
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.63х0.32х0.3
Вес, кг.
15

Описание товара Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит

Хотите выделиться при ограниченном бюджетеx Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Самые модные цвета и отделки – в коллекции представлены глянцевые и матовые варианты а также имитация натурального дерева. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).

Отзывы о товаре Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Комплект
шкаф, упаковка
Ориентация
правая
Страна производства
Германия
Цвет изделия
графит
Основной материал
ЛДСП
Материал боковин
ЛДСП
Организация внутреннего пространства (описание)
полки
Страна производитель
Китай
Описание
Хотите выделиться при ограниченном бюджетеx Трендовый дизайн мебели для ванной комнаты Gem не уступает комплектам по гораздо более высокой цене. Самые модные цвета и отделки – в коллекции представлены глянцевые и матовые варианты а также имитация натурального дерева. Впервые в доступном сегменте: фурнитура push-to-open последнего поколения. Экологически чистые и удивительно долговечные полиакриловые эмали – специальная технология покраски в 7 слоев превосходит технологию нанесения автоэмали у ведущих немецких марок и обеспечивает насыщенный цвет в течение всего срока службы (от 10 лет).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф-колонна подвесной правый 30см AM.PM Gem M90CHR0306GM графит - стоимость товара 33490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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