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Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG купить с доставкой в Москве
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Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG

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Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 1
Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 2
Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 3
Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 4
Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 5
Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Цвет изделия
серебристый
  • Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 1
  • Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 2
  • Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 3
  • Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 4
  • Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 5
  • Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб. 
Начислим 1116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG
18 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Материал боковин
пластик
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х65х3
Вес, кг.
6.6

Описание товара Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG

Ультрамодный лаконичный дизайн зеркал Gem от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Премиальный функционал в коллекции доступного ценового сегмента: встроенное косметическое зеркало, увеличивающее изображение, и часы прямо под стеклом - всегда на виду. Усиленная LED-подсветка по периметру обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Скрытый механический выключатель сохраняет эстетическую целостность дизайна зеркала, а также гарантирует отсутствие отпечатков пальцев на зеркальном полотне. Зеркальное полотно премиального качества производства Бельгии. Гарантия 3 года.

Отзывы о товаре Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Зеркало с полочкой
нет
Подсветка в комплекте
да
Страна производства
Германия
Цвет изделия
серебристый
Материал боковин
пластик
Открытые полки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрамодный лаконичный дизайн зеркал Gem от собственной студии дизайна AM PM Design подойдет к интерьеру любой ванной комнаты. Премиальный функционал в коллекции доступного ценового сегмента: встроенное косметическое зеркало, увеличивающее изображение, и часы прямо под стеклом - всегда на виду. Усиленная LED-подсветка по периметру обеспечивает отличное рассеянное освещение и отсутствие теней. Срок службы светодиодов составляет более 30 000 часов. Скрытый механический выключатель сохраняет эстетическую целостность дизайна зеркала, а также гарантирует отсутствие отпечатков пальцев на зеркальном полотне. Зеркальное полотно премиального качества производства Бельгии. Гарантия 3 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM Gem M91AMOX0653WG - по цене 18590 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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