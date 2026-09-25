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Уцененный товар Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 736135
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Уцененный товар Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние, 736135

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Уценка
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 2
Уценка
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 3
Уценка
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 4
Уценка
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 5
Уценка
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 6
Уценка
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 7
Уценка
Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 1
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 2
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 3
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 4
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 5
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 6
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 7
  • Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
3 190 руб.  4 690 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736135
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние
3 190 руб. -32%
4 690 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Комплектация
держатель для душа
Цвет
хром
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Длина, см
70
Габариты (ВxГxШ),
700x90x125
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
71х15х9
Вес, г.
900

Описание товара Уцененный товар Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости на штанге Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, штанга, крепления, держатель 2шт, держатель д/лейки 1шт, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая штанга (стойка)
Комплектация
держатель для душа
Цвет
хром
Материал
Латунь
Форма
Круглая
Поверхность
глянцевая
Наличие крючка
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие полочки
нет
Длина, см
70
Габариты (ВxГxШ),
700x90x125
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости на штанге Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, штанга, крепления, держатель 2шт, держатель д/лейки 1шт, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая штанга AM.PM Gem F0390000 хром хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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