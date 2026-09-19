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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный

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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
220
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 
Начислим 1560 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный
25 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
28.1
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
220
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х8
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный

Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
28.1
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
4.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
220
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь, гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины AM.PM Gem F90A92022 черный - стоимость товара 25990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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