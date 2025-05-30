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Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром купить с доставкой в Москве
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Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром

26 Отзывы
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Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 1
Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 2
Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 3
Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 4
Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
  • Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 1
  • Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 2
  • Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 3
  • Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 4
  • Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
3 790 руб.  4 050 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 261019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
3 790 руб. -6%
4 050 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
стакан, держатель, набор креплений, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
200x150x85
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
19х15х8
Вес, г.
588

Описание товара Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром

Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.

Отзывы о товаре Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала, в итоге остановилась на этом комплекте.Покупала с приличной скидкой, поэтому покупкой довольна. За полную стоимость ещё бы подумала))
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Алёна

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный набор, в едином стиле, все аккуратно упаковано, целое и классное
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор для ванной комнаты (оптимальное сочетание аксессуаров), очень понравилась эта серия, уже присмотрели себе держатель для туалетной бумаги с полочкой из матового стекла у этого же продавца, понравилось: скорость доставки, хорошая упаковка и качество изделий!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасное качество, очень красивый и стильный комплект. Каждая баночка упакована отдельно, оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший добротный комплект,качество на высоте.Конечно лучше,если бы былы какая то гравировка на металле am.pm, а то на вид особо от подделок не отличается,а так бы было подделать сложнее или видно наверное было.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Валерия В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый набор, смотрится дорого!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил все серию: держатель для бумаги, ершик, стаканы, крючки, полки… дорого, но смотрится очень не плохо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный комплект, качественный, установили быстро. Стакан вместительный, крючок крепкий, дозатор для мыла с хорошим объемом. Пока покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, цивильно смотрятся.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, красивый набор аксессуаров! Взяли аксессуары этого производителя во все санузлы.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
можно было купить эти товары с доставкой за рубежа в полтора раза дешевле, но нужно было срочно. качество хорошее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее впечатление всё на видео
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, хорошо подошёл к остальному комплекту этой же фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Эльмира Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный и очень красивый набор) Смотрится стильно, без лишнего
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Полина

Достоинства:


Комментарий:
купила 2 набора этой серии, повешу в ванную после ремонта. Отличный дизайн и качество изготовления. Крючок спокойно выдержит и банный халат, не только полотенца
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Галина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Эстетически хорош, дешевле, чем в OBI, еще не эксплуатировала
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Дороже, чем у других продавцов сильно. Но зато быстро и качественно) Сразу заказали на все три санузла.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, успел купить по адекватной цене, в Оби такой стоил по отдельности в 3 раза дороже. Видел такие же держатели в хороших спа отелях, очень рад
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Эляна

Достоинства:


Комментарий:
Не большие царапины на хромовой части. оставили, потому что нужно было срочно.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованный. Качество на высоте. Докупили в комплект мыльницу.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, очень остался доволен. Быстро пришло, качественно сделано, смотрится стильно
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший набор, смотри минималистично. Лучше чем любая полка
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор! Прекрасно вписался в интерьер! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Анастасия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте, выглядят очень стильно! Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки,немецкое качество. Металл толстый,сами аксессуары тяжелые. Заказывал в резиденцию на Рублевке в гостевой дом,заказчику очень понравились,до того,что захотел в свой дом,ибо ничем не хуже,а во многом лучше дизайнерских за неск сотен долларов. Подходят под любой интерьер,от классики до сканди,разве что в барочном интерьере с лепниной будут лишними)))))



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Подстаканник
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
стакан, держатель, набор креплений, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
200x150x85
Страна производитель
Германия
Описание
Дерзкая и стильная коллекция Gem превращает даже простые аксессуары для ванной комнаты в классные дизайнерские детали, которыми хочется пользоваться каждый день. Форма аксессуаров Gem повторяет линии смесителей коллекции, подчеркивая единую концепцию дизайна. Премиальные детали: массивное матовое стекло прямоугольной формы. Лазерная обработка стыков – ультратонкий шов и 100% защита от влаги.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирала, в итоге остановилась на этом комплекте.Покупала с приличной скидкой, поэтому покупкой довольна. За полную стоимость ещё бы подумала))
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Алёна

Достоинства:


Комментарий:
Очень классный набор, в едином стиле, все аккуратно упаковано, целое и классное
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор для ванной комнаты (оптимальное сочетание аксессуаров), очень понравилась эта серия, уже присмотрели себе держатель для туалетной бумаги с полочкой из матового стекла у этого же продавца, понравилось: скорость доставки, хорошая упаковка и качество изделий!
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасное качество, очень красивый и стильный комплект. Каждая баночка упакована отдельно, оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший добротный комплект,качество на высоте.Конечно лучше,если бы былы какая то гравировка на металле am.pm, а то на вид особо от подделок не отличается,а так бы было подделать сложнее или видно наверное было.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Валерия В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый набор, смотрится дорого!
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил все серию: держатель для бумаги, ершик, стаканы, крючки, полки… дорого, но смотрится очень не плохо.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный комплект, качественный, установили быстро. Стакан вместительный, крючок крепкий, дозатор для мыла с хорошим объемом. Пока покупкой довольна.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, цивильно смотрятся.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественный, красивый набор аксессуаров! Взяли аксессуары этого производителя во все санузлы.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2024
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
можно было купить эти товары с доставкой за рубежа в полтора раза дешевле, но нужно было срочно. качество хорошее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее впечатление всё на видео
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, хорошо подошёл к остальному комплекту этой же фирмы.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Эльмира Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный и очень красивый набор) Смотрится стильно, без лишнего
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Полина

Достоинства:


Комментарий:
купила 2 набора этой серии, повешу в ванную после ремонта. Отличный дизайн и качество изготовления. Крючок спокойно выдержит и банный халат, не только полотенца
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Галина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Эстетически хорош, дешевле, чем в OBI, еще не эксплуатировала
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Дороже, чем у других продавцов сильно. Но зато быстро и качественно) Сразу заказали на все три санузла.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор, успел купить по адекватной цене, в Оби такой стоил по отдельности в 3 раза дороже. Видел такие же держатели в хороших спа отелях, очень рад
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект, покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Эляна

Достоинства:


Комментарий:
Не большие царапины на хромовой части. оставили, потому что нужно было срочно.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованный. Качество на высоте. Докупили в комплект мыльницу.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, очень остался доволен. Быстро пришло, качественно сделано, смотрится стильно
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший набор, смотри минималистично. Лучше чем любая полка
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор! Прекрасно вписался в интерьер! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Анастасия Х.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте, выглядят очень стильно! Однозначно рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки,немецкое качество. Металл толстый,сами аксессуары тяжелые. Заказывал в резиденцию на Рублевке в гостевой дом,заказчику очень понравились,до того,что захотел в свой дом,ибо ничем не хуже,а во многом лучше дизайнерских за неск сотен долларов. Подходят под любой интерьер,от классики до сканди,разве что в барочном интерьере с лепниной будут лишними)))))


Держатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром - стоимость товара 3790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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