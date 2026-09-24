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Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) купить с доставкой в Москве
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Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F)

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Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - фото 1
Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - фото 2
Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - фото 3
Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
  • Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - фото 1
  • Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - фото 2
  • Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - фото 3
  • Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
6 180 руб.  10 350 руб. 
Начислим 140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 688741
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F)
6 180 руб. -40%
10 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
Комплектация
стойка, ершик, документация, упаековка
Габариты (ВxГxШ), мм
632х140х140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х24х8
Вес, кг.
2.36

Описание товара Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F)

Данная напольная стойка представляет собой высококачественное изделие, выполненное из нержавеющей стали, покрытой специальной эмалью. Она отличается стильным дизайном и удобством в использовании, обеспечивая удобное хранение туалетной бумаги и возможность проведения уборки унитаза. Материалы, использованные при изготовлении стойки, гарантируют её долговечность. В целом, данная стойка является оптимальным выбором для оснащения санузла.

Отзывы о товаре Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
Комплектация
стойка, ершик, документация, упаековка
Габариты (ВxГxШ), мм
632х140х140
Страна производитель
Китай
Описание
Данная напольная стойка представляет собой высококачественное изделие, выполненное из нержавеющей стали, покрытой специальной эмалью. Она отличается стильным дизайном и удобством в использовании, обеспечивая удобное хранение туалетной бумаги и возможность проведения уборки унитаза. Материалы, использованные при изготовлении стойки, гарантируют её долговечность. В целом, данная стойка является оптимальным выбором для оснащения санузла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка напольная Fixsen EQUIPMENT графит (FX-421F) - по цене 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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