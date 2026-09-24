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Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 702265
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Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние, 702265

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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние - фото 1
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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
110
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
130 см
  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние - фото 1
  • Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
6 897 руб.  22 990 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702265
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
6 897 руб. -70%
22 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
110
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
нет
Особенности
Держатели штанги регулируемый по высоте; Держателя верхнего душа с регулируемым наклоном; Держатель ручного душа регулируемый в трех плоскостях; Функция Rub&Clean; Стопор безопасности на 38 градусах; Переключатель режимов ручного душа Simple Switch Push.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
94х42х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние

Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, шланг 2шт, штанга, тропический душ, хром.держатель 2шт, крепления, документация
Спецификация:

  • Тип: Душевая система
  • Гарантийный срок: 10 лет
  • Форма: круглая
  • Форма излива: без излива
  • Назначение: для ванн,для душа
  • Высота, мм: 1460
  • Количество монтажных отверстий: 2
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Причина уценки
витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
225
Диаметр ручного душа, мм
110
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
нет
Особенности
Держатели штанги регулируемый по высоте; Держателя верхнего душа с регулируемым наклоном; Держатель ручного душа регулируемый в трех плоскостях; Функция Rub&Clean; Стопор безопасности на 38 градусах; Переключатель режимов ручного душа Simple Switch Push.
Страна производитель
Германия
Описание
Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, шланг 2шт, штанга, тропический душ, хром.держатель 2шт, крепления, документация
Спецификация:
  • Тип: Душевая система
  • Гарантийный срок: 10 лет
  • Форма: круглая
  • Форма излива: без излива
  • Назначение: для ванн,для душа
  • Высота, мм: 1460
  • Количество монтажных отверстий: 2
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, в комплекте нет лейки, хромированного верхнего держателя)


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система AM.PM Gem F0790000 хром хорошее состояние – стоимость товара 6897 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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