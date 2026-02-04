Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%3 890 руб. 4 410 руб.
В наличии
Код товара: 541743
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 890 руб. -12%
4 410 руб.
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Коллекция Sense L
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
Комплектация
полка, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x130x320
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х13х5
Вес, кг.
1.3
Описание товара Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
Стильные полки коллекции Sense L выполнены из матового стекла толщиной 8 мм и элегантных направляющих из анодированного алюминия. Размер (Ш/Г/В): 320x130x50 мм. Материал - алюминий; стекло. Цвет - серебристый.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет
хром
Комплектация
полка, крепеж, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
50x130x320
Страна производитель
Германия
Стильные полки коллекции Sense L выполнены из матового стекла толщиной 8 мм и элегантных направляющих из анодированного алюминия. Размер (Ш/Г/В): 320x130x50 мм. Материал - алюминий; стекло. Цвет - серебристый.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Красивая полочка. При установке пришлось повозиться, но это связано с определением места расположения полки, а также сверлением керамогранита. Саму полку собрал за минуту. Понравилось то, что на винтах, зажимающих стеклянные полки, уже имеются резиновые прокладки. Супруга довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полочка. Покупала такую 5 лет назад… висит в душевой… как новая … не заржавела Надеюсь эта такая же по качеству
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Стекло с одной стороны глянец, с другой матовое.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие полочки уже пол года весят пока все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна, стекло матовое на нём не видно следов воды, не приходиться натирать после каждого приёма душа
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала полку в количестве штук, две доставили по заказу, одну совершенно другого дизайна. Товар поступил в срок, стекло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в родной коробке, упакована, хорошая полка. Еще не установили
Достоинства:
Комментарий:
Крутые полки, понравились, закажу еще. Но на одной надпись видна слабее чем на другой. Вопрос почему так?
Достоинства:
Комментарий:
увидела У племянницы очень понравились когда делала ремонт заказала себе две таких, да не дешёвые но зато крепкие проверено!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие полки, вместительные. Дюбель поменял на sormat 6. На алюминиях есть маленькие коцки,
Достоинства:
Комментарий:
полочки отличные, смотрятся дорого, просты в установке
Достоинства:
Комментарий:
Комплект полный.Спасибо продавцу.Очень красивые полочки.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная полочка! Она очень удобна в использовании и легко крепится. Единственный минус — пришлось сверлить отверстия, так как конструкция довольно тяжёлая, а стекло толстое. Но в целом, я рекомендую её для любого интерьера.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая аккуратная красивая полочка. В установке трудностей нет.
Достоинства:
Комментарий:
полка нормльная, комплектуется алюминевыми саморезами, но поищите у другош продавца, доставка вместо \"послезавтра\" заняла 2 недели, с каждодневным переносом доставки. за это время полки подешевели.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная полка, только доставили ее с небольшими недочетами, видимо кто-то уже ей пользовался и испортил болты. Поэтому 4 звезды
Достоинства:
Комментарий:
Полочка отличного качества. Упаковка в пенопласте, сборка несложная. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Полка в целем хороша и красива.Только вот за такой ценник необходимо сами полко держатели отпиливать стараться прямее(а не как здесь,криво) и заусенец с них зачищать.
Достоинства:
Комментарий:
товар/соотвествует/описанию/товар/понравился/пришол/вовремя/спасибо/продавцу/рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, видно, что ранее упаковка вскрывалась, без следов эксплуатации, брал из наличия.
Достоинства:
Комментарий:
полка хорошего качества, стекло толстое, тяжелое. металлическая часть после 7 месяцев использования в душевой и постоянном контакте с водой не облезла, цвет не изменился, ржавчина не появилась (вытираю полку насухо после душа). не пожалела, что потратила деньги, товар качественный
Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый – стоимость товара 3890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
Достоинства:
Комментарий:
Красивая полочка. При установке пришлось повозиться, но это связано с определением места расположения полки, а также сверлением керамогранита. Саму полку собрал за минуту. Понравилось то, что на винтах, зажимающих стеклянные полки, уже имеются резиновые прокладки. Супруга довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полочка. Покупала такую 5 лет назад… висит в душевой… как новая … не заржавела Надеюсь эта такая же по качеству
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано хорошо. Стекло с одной стороны глянец, с другой матовое.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие полочки уже пол года весят пока все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна, стекло матовое на нём не видно следов воды, не приходиться натирать после каждого приёма душа
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала полку в количестве штук, две доставили по заказу, одну совершенно другого дизайна. Товар поступил в срок, стекло целое.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в родной коробке, упакована, хорошая полка. Еще не установили
Достоинства:
Комментарий:
Крутые полки, понравились, закажу еще. Но на одной надпись видна слабее чем на другой. Вопрос почему так?
Достоинства:
Комментарий:
увидела У племянницы очень понравились когда делала ремонт заказала себе две таких, да не дешёвые но зато крепкие проверено!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие полки, вместительные. Дюбель поменял на sormat 6. На алюминиях есть маленькие коцки,
Достоинства:
Комментарий:
полочки отличные, смотрятся дорого, просты в установке
Достоинства:
Комментарий:
Комплект полный.Спасибо продавцу.Очень красивые полочки.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная полочка! Она очень удобна в использовании и легко крепится. Единственный минус — пришлось сверлить отверстия, так как конструкция довольно тяжёлая, а стекло толстое. Но в целом, я рекомендую её для любого интерьера.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая аккуратная красивая полочка. В установке трудностей нет.
Достоинства:
Комментарий:
полка нормльная, комплектуется алюминевыми саморезами, но поищите у другош продавца, доставка вместо \"послезавтра\" заняла 2 недели, с каждодневным переносом доставки. за это время полки подешевели.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная полка, только доставили ее с небольшими недочетами, видимо кто-то уже ей пользовался и испортил болты. Поэтому 4 звезды
Достоинства:
Комментарий:
Полочка отличного качества. Упаковка в пенопласте, сборка несложная. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Полка в целем хороша и красива.Только вот за такой ценник необходимо сами полко держатели отпиливать стараться прямее(а не как здесь,криво) и заусенец с них зачищать.
Достоинства:
Комментарий:
товар/соотвествует/описанию/товар/понравился/пришол/вовремя/спасибо/продавцу/рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, видно, что ранее упаковка вскрывалась, без следов эксплуатации, брал из наличия.
Достоинства:
Комментарий:
полка хорошего качества, стекло толстое, тяжелое. металлическая часть после 7 месяцев использования в душевой и постоянном контакте с водой не облезла, цвет не изменился, ржавчина не появилась (вытираю полку насухо после душа). не пожалела, что потратила деньги, товар качественный