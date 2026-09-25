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Уцененный товар Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 728036
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Уцененный товар Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние, 728036

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Уценка
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 2
Уценка
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 3
Уценка
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 4
Уценка
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 5
Уценка
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 6
Уценка
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 1
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 2
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 3
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 4
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 5
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 6
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 630 руб.  4 390 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728036
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние
2 630 руб. -40%
4 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка, инструкция
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х13х6
Вес, г.
560

Описание товара Уцененный товар Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка, потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: полка, установочный комплект

Отзывы о товаре Уцененный товар Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка, инструкция
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка, потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: полка, установочный комплект
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 2630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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