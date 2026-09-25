Уцененный товар Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние, 728036
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 630 руб. 4 390 руб.
В наличии
Код товара: 728036
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Загружаем...
2 630 руб. -40%
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка, инструкция
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х13х6
Вес, г.
560
Описание товара Уцененный товар Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка, потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: полка, установочный комплект
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
полка, инструкция
Страна производитель
Германия
Причина уценки: повреждена упаковка, потертости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: полка, установочный комплект
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Уцененный товар Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 2630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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