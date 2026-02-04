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Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром купить с доставкой в Москве
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Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром

28 Отзывы
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Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром - фото 1
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром - фото 2
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром - фото 1
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром - фото 2
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
4 390 руб.  4 680 руб. 
Начислим 264 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром
4 390 руб. -6%
4 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
полка, инструкция
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
35х13х6
Вес, г.
560

Описание товара Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром

Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром

Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая полочка. При установке пришлось повозиться, но это связано с определением места расположения полки, а также сверлением керамогранита. Саму полку собрал за минуту. Понравилось то, что на винтах, зажимающих стеклянные полки, уже имеются резиновые прокладки. Супруга довольна.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка. Покупала такую 5 лет назад… висит в душевой… как новая … не заржавела Надеюсь эта такая же по качеству
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Юлия О.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Стекло с одной стороны глянец, с другой матовое.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие полочки уже пол года весят пока все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна, стекло матовое на нём не видно следов воды, не приходиться натирать после каждого приёма душа
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала полку в количестве штук, две доставили по заказу, одну совершенно другого дизайна. Товар поступил в срок, стекло целое.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Вероника М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в родной коробке, упакована, хорошая полка. Еще не установили
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественный товар !!! Любимая фирма Am.pm Спасибо за качественный и сильный товар !!! Но цена высокая !
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Наталья Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая стильная полка. Быстрая доставка. Хотела заказать две, но цена… , а качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие полочки, качественно покрашены, прочные и стильные
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Гузель Хайрисламова

Достоинства:


Комментарий:
Красивые полки, качество хорошее, не посмотрим как прослужат
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Алла Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка. В Максидоме и Лемана Про , не нашла такую марку “AM PM”, тк у меня вся отделка такая от застройщика. Квартира под сдачу, поэтому , думаю послужит долго ) практичная, крепкая, качественно сделана и металл такой бархатный, мне нравится спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Матвей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Стильные полки, единственное крепление слабое, повесил подлинные на 6-ку дюбель и саморезы.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Стильная , качественная полка . В интерьер вписалась хорошо . Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Стильная полка. Черный матовый. Отлично вписывается в интерьер. Качеством смесителей АР. РМ довольны, надеемся полки не подведут.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, заказал сразу 2 полки раздельно, вышло дешевле чем комплект:)
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный очень мягко работает, в уходе практичен. Советую всем.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет. Надеюсь не облезет, или не облезет быстро
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, удобная форма и размер. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка. Дороговата конечно, но зато очень добротная.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Злобина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее,,но дороговато,,собрала коллекцию, в принципе довольна, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Эльмира В.

Достоинства:


Комментарий:
На вид классный, матовый чёрный, надеюсь что качество не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,качественно,кроме цены конечно,на рубль бы подешевле,вообще отлично было б!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Полка выглядит неплохо, бортик достаточно плотный (широкий профиль), металл самой полочки тонковат на мой взгляд, но уверен с функцией справится.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, достойное качество, отлично вписался в интерьер.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полка ! Мне понравилась. Как только получил сразу же повесил взамен старой ещё советской полки. Уже стал поклонником этой фирмы AM. PM. Не один товар уже приобрёл у неё, сейчас в ближайшее время жду унитаз и полочку для мыла. В перспективе думаю приобрести (заменить) смеситель на ванну и душ. Пока всё. Всех с наступающим Новым годом.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая полка, повешу, дополню отзыв, пришла быстро
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приятная полка хорошего качества. Выглядит вполне симпатично. Рекомендую



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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
полка, инструкция
Страна производитель
Германия
Описание
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая полочка. При установке пришлось повозиться, но это связано с определением места расположения полки, а также сверлением керамогранита. Саму полку собрал за минуту. Понравилось то, что на винтах, зажимающих стеклянные полки, уже имеются резиновые прокладки. Супруга довольна.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка. Покупала такую 5 лет назад… висит в душевой… как новая … не заржавела Надеюсь эта такая же по качеству
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Юлия О.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано хорошо. Стекло с одной стороны глянец, с другой матовое.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие полочки уже пол года весят пока все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольна, стекло матовое на нём не видно следов воды, не приходиться натирать после каждого приёма душа
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказывала полку в количестве штук, две доставили по заказу, одну совершенно другого дизайна. Товар поступил в срок, стекло целое.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Вероника М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла в родной коробке, упакована, хорошая полка. Еще не установили
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественный товар !!! Любимая фирма Am.pm Спасибо за качественный и сильный товар !!! Но цена высокая !
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Наталья Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая стильная полка. Быстрая доставка. Хотела заказать две, но цена… , а качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие полочки, качественно покрашены, прочные и стильные
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Гузель Хайрисламова

Достоинства:


Комментарий:
Красивые полки, качество хорошее, не посмотрим как прослужат
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Алла Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка. В Максидоме и Лемана Про , не нашла такую марку “AM PM”, тк у меня вся отделка такая от застройщика. Квартира под сдачу, поэтому , думаю послужит долго ) практичная, крепкая, качественно сделана и металл такой бархатный, мне нравится спасибо
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Матвей Я.

Достоинства:


Комментарий:
Стильные полки, единственное крепление слабое, повесил подлинные на 6-ку дюбель и саморезы.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Евгений Т.

Достоинства:


Комментарий:
Стильная , качественная полка . В интерьер вписалась хорошо . Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
Стильная полка. Черный матовый. Отлично вписывается в интерьер. Качеством смесителей АР. РМ довольны, надеемся полки не подведут.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, заказал сразу 2 полки раздельно, вышло дешевле чем комплект:)
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Стильный очень мягко работает, в уходе практичен. Советую всем.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет. Надеюсь не облезет, или не облезет быстро
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, удобная форма и размер. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полочка. Дороговата конечно, но зато очень добротная.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Злобина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее,,но дороговато,,собрала коллекцию, в принципе довольна, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2025
Эльмира В.

Достоинства:


Комментарий:
На вид классный, матовый чёрный, надеюсь что качество не подведёт.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,качественно,кроме цены конечно,на рубль бы подешевле,вообще отлично было б!
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Полка выглядит неплохо, бортик достаточно плотный (широкий профиль), металл самой полочки тонковат на мой взгляд, но уверен с функцией справится.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, достойное качество, отлично вписался в интерьер.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная полка ! Мне понравилась. Как только получил сразу же повесил взамен старой ещё советской полки. Уже стал поклонником этой фирмы AM. PM. Не один товар уже приобрёл у неё, сейчас в ближайшее время жду унитаз и полочку для мыла. В перспективе думаю приобрести (заменить) смеситель на ванну и душ. Пока всё. Всех с наступающим Новым годом.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая полка, повешу, дополню отзыв, пришла быстро
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Приятная полка хорошего качества. Выглядит вполне симпатично. Рекомендую


Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453100 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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