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Полка в ванную стеклянная Timo Selene (17072/17) золото матовое купить с доставкой в Москве
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Полка в ванную стеклянная Timo Selene (17072/17) золото матовое

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Полка в ванную стеклянная Timo Selene (17072/17) золото матовое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550361
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Характеристики

Бренд
Timo
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Комплектация
полка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х7
Вес, кг.
1.05

Описание товара Полка в ванную стеклянная Timo Selene (17072/17) золото матовое

Аксессуары для ванной комнаты Timo – это сочетание элегантности и функциональности, созданное для тех, кто ценит качество и изысканный стиль. С шириной 50 см и высотой 2,5 см, они идеально подходят для установки на стену, добавляя шарм и практичность вашему интерьеру. Изготовленные в Финляндии, эти аксессуары отражают скандинавские традиции долговечности и высокого качества. Особое внимание привлекает цвет фурнитуры – изысканный золотой, который придаст вашей ванной комнате нотку роскоши и утончённости. Бренд Timo известен своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, что делает их продукцию надёжным выбором для вашего дома. Эти аксессуары станут великолепным дополнением любого интерьера, делая пребывание в ванной комнате по-настоящему комфортным и стильным.

Отзывы о товаре Полка в ванную стеклянная Timo Selene (17072/17) золото матовое




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Характеристики
Бренд
Timo
Тип товара
Аксессуар
Материал
стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Комплектация
полка
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты Timo – это сочетание элегантности и функциональности, созданное для тех, кто ценит качество и изысканный стиль. С шириной 50 см и высотой 2,5 см, они идеально подходят для установки на стену, добавляя шарм и практичность вашему интерьеру. Изготовленные в Финляндии, эти аксессуары отражают скандинавские традиции долговечности и высокого качества. Особое внимание привлекает цвет фурнитуры – изысканный золотой, который придаст вашей ванной комнате нотку роскоши и утончённости. Бренд Timo известен своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, что делает их продукцию надёжным выбором для вашего дома. Эти аксессуары станут великолепным дополнением любого интерьера, делая пребывание в ванной комнате по-настоящему комфортным и стильным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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