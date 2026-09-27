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Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA

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Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 1
Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 2
Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 3
Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 4
Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 5
Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 1
  • Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 2
  • Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 3
  • Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 4
  • Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 5
  • Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457164
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Характеристики

Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
глянцевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA

CERATHERM T25 Настенный термостатический смеситель для душа, монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, новая технология, затворы на керамических дисках G1/2 180?, технология "Cool body" ("Холодный корпус"), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40?C) и потока воды (50%), встроенный обратный клапан



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA




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Характеристики
Бренд
Ideal Standard
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
глянцевый
Страна производитель
Китай
Описание
CERATHERM T25 Настенный термостатический смеситель для душа, монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, новая технология, затворы на керамических дисках G1/2 180?, технология "Cool body" ("Холодный корпус"), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40?C) и потока воды (50%), встроенный обратный клапан


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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