Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
глянцевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х8
Вес, кг.
1.4
Описание товара Смеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA
CERATHERM T25 Настенный термостатический смеситель для душа, монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, новая технология, затворы на керамических дисках G1/2 180?, технология "Cool body" ("Холодный корпус"), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40?C) и потока воды (50%), встроенный обратный клапан
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Бренд
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
глянцевый
Страна производитель
Китай
CERATHERM T25 Настенный термостатический смеситель для душа, монтаж на стандартных эксцентриках, термостатический картридж IS, новая технология, затворы на керамических дисках G1/2 180?, технология "Cool body" ("Холодный корпус"), пластиковые рукоятки с ограничителями температуры (40?C) и потока воды (50%), встроенный обратный клапан
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Теги товара: из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, настенные однорычажные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Теги товара: из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, настенные однорычажные
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