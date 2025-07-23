Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 090 руб.
В наличии
Код товара: 260883
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40 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
6.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
27.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
2.4
Описание товара Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
6.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
27.7
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
175
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
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Теги товара: из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, для ванной без душа, настенные однорычажные, с гусаком
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Теги товара: из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, для ванной без душа, настенные однорычажные, с гусаком
Достоинства:
Комментарий:
смеситель выглядит качественно, но не совпадают метки на переключатель душ/излив, хотя и работает хорошо и дешёвые эксцентрики с отражателями. в остальном пока всё хорошо, нравится, но можно и дешевле
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель,не оригинал конечно, но сосвоими функциями справляется хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Как же давно надо было его поставить! Смеситель с термостатом - наиболее доступное решение проблемы перепадов давления холодной и горячей воды. Теперь можно спокойно принять душ, не боясь обжечься при включении стиралки или других потребителей холодной воды. Монтируется просто, без технических сложностей Очень простое управление Работает отлично. При давлении в системе 4 атм. перепады отрабатывает быстро. При включении стиралки, например, ощущается колебание температуры воды, но буквально за 2-3 секунды температура стабилизируется, обжечься не успеешь. Очень удобно отсутствие отдельного крана для переключения душ/лейка.
Достоинства:
Комментарий:
отличнейший смеситель. термостат срабатывает быстро. температуру даёт нужную. тяжёлый и симпатичный
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но немного шумный, до этого стоял обычный, но к шуму привыкли, очень быстро появляться разводы от воды, на других смеситилях такого нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, стильно выглядит, хорошо держит температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Успела приобрести по очень хорошей цене, так как продавец одобрил скидку, спасибо ему. Внешне выглядит отлично. А качество проверим временем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Продавец одобрил скидку. Что очень приятно ! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Приехал с раскрученной регулировкой температуры. Чтобы прикрутить придётся мудрить.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший термостат. Легко поставили, работает, как ожидалось. Немного надо привыкнуть к переключению с душа на кран с выключением на среднем положении.
Достоинства:
Комментарий:
Покамест « огонь»!!!! Нареканий нет ! Я в восторге! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте, товар соответствует описанию, быстрая отгрузка и доставка, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Не вводите в заблуждение покупателей мало разбирающихся в смесителях. Уберите картинку с лейкой.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель понравился. Дизайн лаконичный. Единственное когда включашь меньший напор воды он сильно шумит, не знаю с чем это связано. На поедыдущем такого не было.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. температуры регулирует хорошо. Есть не значительные перепады при включении другого смесителя, но температуру выравнивает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Все работает как и должны изделия этого бренда.
Достоинства:
Комментарий:
Про термостат пока ничего не скажу, отключили горячую воду, проверю потом.
Достоинства:
Комментарий:
При включении несколько секунд набирает установленную температуру, а потом держит
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный смеситель с термостатом. Немного смутила упаковка и инструкция, отпечатанная словно на ксероксе. Как проверить оригинал или нет не понятно, серийных номеров нет, ничего нет.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену термостата от хансгроэ - тот начал воду пропускать - в выключенном состоянии капало из душа. Этот в итоге оказался не таким быстрым в плане поддержания температуры когда кто-то кран открыл или бачок слил. Ещё сильно шумит излив при среднем напоре воды… и ручки менее удобные - туго крутится регулировка температуры.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное исполнение, латунь, хром в том числе ручек. И цена подходящая. Всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель понравился. Удобно регулировать температуру. Смотрится аккуратно.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый качественный смеситель . Правда не прочитал , что идет без душевой лейки
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично: упаковка, сам товар, установился без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Смотрится достойно, длина излива в самый раз. И не мешает и не короткий. Покупкой полностью довольны.
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 40090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Like F8050000 хром
Достоинства:
Комментарий:
смеситель выглядит качественно, но не совпадают метки на переключатель душ/излив, хотя и работает хорошо и дешёвые эксцентрики с отражателями. в остальном пока всё хорошо, нравится, но можно и дешевле
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель,не оригинал конечно, но сосвоими функциями справляется хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Как же давно надо было его поставить! Смеситель с термостатом - наиболее доступное решение проблемы перепадов давления холодной и горячей воды. Теперь можно спокойно принять душ, не боясь обжечься при включении стиралки или других потребителей холодной воды. Монтируется просто, без технических сложностей Очень простое управление Работает отлично. При давлении в системе 4 атм. перепады отрабатывает быстро. При включении стиралки, например, ощущается колебание температуры воды, но буквально за 2-3 секунды температура стабилизируется, обжечься не успеешь. Очень удобно отсутствие отдельного крана для переключения душ/лейка.
Достоинства:
Комментарий:
отличнейший смеситель. термостат срабатывает быстро. температуру даёт нужную. тяжёлый и симпатичный
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, но немного шумный, до этого стоял обычный, но к шуму привыкли, очень быстро появляться разводы от воды, на других смеситилях такого нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель, стильно выглядит, хорошо держит температуру.
Достоинства:
Комментарий:
Успела приобрести по очень хорошей цене, так как продавец одобрил скидку, спасибо ему. Внешне выглядит отлично. А качество проверим временем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Продавец одобрил скидку. Что очень приятно ! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Приехал с раскрученной регулировкой температуры. Чтобы прикрутить придётся мудрить.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший термостат. Легко поставили, работает, как ожидалось. Немного надо привыкнуть к переключению с душа на кран с выключением на среднем положении.
Достоинства:
Комментарий:
Покамест « огонь»!!!! Нареканий нет ! Я в восторге! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Качество на высоте, товар соответствует описанию, быстрая отгрузка и доставка, рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Не вводите в заблуждение покупателей мало разбирающихся в смесителях. Уберите картинку с лейкой.
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель понравился. Дизайн лаконичный. Единственное когда включашь меньший напор воды он сильно шумит, не знаю с чем это связано. На поедыдущем такого не было.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. температуры регулирует хорошо. Есть не значительные перепады при включении другого смесителя, но температуру выравнивает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Все работает как и должны изделия этого бренда.
Достоинства:
Комментарий:
Про термостат пока ничего не скажу, отключили горячую воду, проверю потом.
Достоинства:
Комментарий:
При включении несколько секунд набирает установленную температуру, а потом держит
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный смеситель с термостатом. Немного смутила упаковка и инструкция, отпечатанная словно на ксероксе. Как проверить оригинал или нет не понятно, серийных номеров нет, ничего нет.
Достоинства:
Комментарий:
Брал на замену термостата от хансгроэ - тот начал воду пропускать - в выключенном состоянии капало из душа. Этот в итоге оказался не таким быстрым в плане поддержания температуры когда кто-то кран открыл или бачок слил. Ещё сильно шумит излив при среднем напоре воды… и ручки менее удобные - туго крутится регулировка температуры.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное исполнение, латунь, хром в том числе ручек. И цена подходящая. Всем доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель понравился. Удобно регулировать температуру. Смотрится аккуратно.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый качественный смеситель . Правда не прочитал , что идет без душевой лейки
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично: упаковка, сам товар, установился без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Смотрится достойно, длина излива в самый раз. И не мешает и не короткий. Покупкой полностью довольны.