Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)
Смеситель Lemark - это сочетание стиля и функциональности, предназначенное для установки на раковину. Этот встраиваемый смеситель отличается элегантным дизайном с современными черными акцентами, которые добавят утонченности в интерьер вашей ванной комнаты. Смеситель оснащен однорычажной системой управления, что обеспечивает легкость и удобство в регулировке температуры и напора воды. Корпус изготовлен из высококачественной латуни, благодаря чему гарантируется долговечность и надежность изделия. Особенностью данного смесителя является его скрытый монтаж, что придает вашей ванной комнате более аккуратный и эстетически приятный вид. С длиной излива 17,2 мм, этот смеситель идеально подходит для создания оптимального потока воды. Lemark известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, и данный смеситель не исключение. Он комплектуется керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное управление потоками воды, а также максимальную устойчивость к износу. Установка смесителя требует только одно монтажное отверстие, что делает его идеальным решением для современных стильных ванных комнат, где важна каждая деталь. Смеситель Lemark - это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и стильный дизайн.
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