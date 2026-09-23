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Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)

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Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL) - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL) - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
17.2
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL) - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL) - фото 2
  • Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
20 798 руб.  29 890 руб. 
Начислим 962 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 552553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)
20 798 руб. -30%
29 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для раковины
Высота, см
15.1
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
17.2
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х26х8
Вес, кг.
2.75

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)

Смеситель Lemark - это сочетание стиля и функциональности, предназначенное для установки на раковину. Этот встраиваемый смеситель отличается элегантным дизайном с современными черными акцентами, которые добавят утонченности в интерьер вашей ванной комнаты. Смеситель оснащен однорычажной системой управления, что обеспечивает легкость и удобство в регулировке температуры и напора воды. Корпус изготовлен из высококачественной латуни, благодаря чему гарантируется долговечность и надежность изделия. Особенностью данного смесителя является его скрытый монтаж, что придает вашей ванной комнате более аккуратный и эстетически приятный вид. С длиной излива 17,2 мм, этот смеситель идеально подходит для создания оптимального потока воды. Lemark известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, и данный смеситель не исключение. Он комплектуется керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное управление потоками воды, а также максимальную устойчивость к износу. Установка смесителя требует только одно монтажное отверстие, что делает его идеальным решением для современных стильных ванных комнат, где важна каждая деталь. Смеситель Lemark - это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и стильный дизайн.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для раковины
Высота, см
15.1
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
17.2
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Lemark - это сочетание стиля и функциональности, предназначенное для установки на раковину. Этот встраиваемый смеситель отличается элегантным дизайном с современными черными акцентами, которые добавят утонченности в интерьер вашей ванной комнаты. Смеситель оснащен однорычажной системой управления, что обеспечивает легкость и удобство в регулировке температуры и напора воды. Корпус изготовлен из высококачественной латуни, благодаря чему гарантируется долговечность и надежность изделия. Особенностью данного смесителя является его скрытый монтаж, что придает вашей ванной комнате более аккуратный и эстетически приятный вид. С длиной излива 17,2 мм, этот смеситель идеально подходит для создания оптимального потока воды. Lemark известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, и данный смеситель не исключение. Он комплектуется керамическим картриджем, который обеспечивает плавное и точное управление потоками воды, а также максимальную устойчивость к износу. Установка смесителя требует только одно монтажное отверстие, что делает его идеальным решением для современных стильных ванных комнат, где важна каждая деталь. Смеситель Lemark - это отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, надежность и стильный дизайн.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для раковины Lemark Bronx (LM3726BL) - по цене 20798 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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