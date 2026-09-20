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Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото купить с доставкой в Москве
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Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото

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Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 1
Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 2
Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 3
Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 4
Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 5
Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
66
Длина излива
181
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 1
  • Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 2
  • Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 3
  • Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 4
  • Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 5
  • Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 590 руб. 
Начислим 1236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото
20 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11
Страна бренда
Дания
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
66
Длина излива
181
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото

Долгожданное пополнение коллекции Scandinavian Pure! Классика минималистичного скандинавского дизайна теперь в новом притягательном цвете Gold. Цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают родукт максимально комфортным в использовании на раковинах любого размера и типа. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает золотую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
11
Страна бренда
Дания
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
66
Длина излива
181
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Scandinavian Pure! Классика минималистичного скандинавского дизайна теперь в новом притягательном цвете Gold. Цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Скрытые коммуникации освобождают дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают родукт максимально комфортным в использовании на раковинах любого размера и типа. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает золотую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


Смеситель встраиваемый для раковины Damixa Scandinavian Pure 360260500 розовое золото - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 20590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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