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Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото

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Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 1
Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 2
Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 3
Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 4
Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 1
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 2
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 3
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 4
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 590 руб. 
Начислим 1236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680848
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото
20 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото

Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Теперь и в трендовом матовом черном цвете. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Переключайте потоки воды между изливом и лейкой легким нажатием на дивертор. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Страна бренда
Дания
Ширина, см
20.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
178
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Теперь и в трендовом матовом черном цвете. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Переключайте потоки воды между изливом и лейкой легким нажатием на дивертор. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото - этот товар вы можете купить по цене 20590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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