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Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C

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Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C - фото 1
Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C - фото 2
Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
139
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 120 руб. 
Начислим 498 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 204347
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C
31 120 руб.
  • Гарантия производителя: 4 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
139
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
50х28х15
Вес, кг.
5.75

Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
139
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Чехия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C - купить по цене 31120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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