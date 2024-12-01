Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный
Сенсорный смеситель Scandinavian Pure - сочетание тотального минимализма с широким функционалом и необычайной эргономичностью. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым. Смеситель с высоким изливом идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты с накладной раковиной. Инновационный сенсор Damixa с задержкой срабатывания в 2 секунды позволяет использовать смеситель с максимальным удобством, без резкого и частого включения. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель для накладных раковин. Настройка температуры происходит через блок управления,который монтируется под мойку. Питание подключается через сеть,также есть возможность работы через батарейки.Из нюансов: довольно сильный напор,который нужно регулировать через коллекторы и нужно подбирать раковину по шире,чтобы не было брызг
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель оправдал все ожидания. Качество хорошее, прост в установке. Искала именно такой, чтобы не было видно самого сенсора на смесителе. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Кран круть брал такой и черный все хорощо работает. Пока мес пользуюсь в кафе
Отзывы о товаре Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360280300, чёрный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший смеситель для накладных раковин. Настройка температуры происходит через блок управления,который монтируется под мойку. Питание подключается через сеть,также есть возможность работы через батарейки.Из нюансов: довольно сильный напор,который нужно регулировать через коллекторы и нужно подбирать раковину по шире,чтобы не было брызг
Достоинства:
Комментарий:
Смеситель оправдал все ожидания. Качество хорошее, прост в установке. Искала именно такой, чтобы не было видно самого сенсора на смесителе. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Кран круть брал такой и черный все хорощо работает. Пока мес пользуюсь в кафе