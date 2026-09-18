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Смеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром

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Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 1
Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 2
Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 3
Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 4
Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 5
Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 6
Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 1
  • Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 2
  • Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 3
  • Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 4
  • Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 5
  • Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 6
  • Смеситель для душа с ТМС AM.PM Like F8040000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 190 руб. 
Начислим 1932 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром
32 190 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
27.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
2.1

Описание товара Смеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
27.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 32190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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