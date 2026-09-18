Дивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 290 руб.
В наличии
Код товара: 322002
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30 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
10
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
переключатель, монтажная часть, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
нет
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х15х15
Вес, кг.
2
Описание товара Дивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром
Дивертор с системой встраивания. Предназначен для перенаправления потока воды из верхнего душа в ручной и обратно. Оснащен керамическим картриджем. Устройство совершенно бесшумное. Механический переключатель плавно и точно рассчитывает напор и температуру воды
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Бренд
Тип товара
Высота, см
10
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
10
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
переключатель, монтажная часть, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Дивертор с системой встраивания. Предназначен для перенаправления потока воды из верхнего душа в ручной и обратно. Оснащен керамическим картриджем. Устройство совершенно бесшумное. Механический переключатель плавно и точно рассчитывает напор и температуру воды
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
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Дивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 30290 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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