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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный

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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 9
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 10
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 11
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 12
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 13
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 14
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 9
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 10
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 11
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 12
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 13
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 14
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680954
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Высота, см
9
Страна бренда
Германия
Ширина, см
28.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный

Впервые инновационный смеситель с уникальными технологиями в массовом сегменте. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математические выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на умывальнике любого размера.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Высота, см
9
Страна бренда
Германия
Ширина, см
28.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые инновационный смеситель с уникальными технологиями в массовом сегменте. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математические выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на умывальнике любого размера.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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